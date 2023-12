OUH-læger i opråb om ulige patienter: Er nødt til at diskutere prioritering på hospitaler

I kronikken understreger lægerne, at prioriteringen af kræftområdet har rykket det danske sundhedsvæsen langt på området, og at de ikke ønsker at fratage nogen deres ret til behandling.



- Men vi vil gerne behandle patienterne på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.

Derfor er der behov for en svær, men nødvendig prioritering.

Behov for at prioritere

For med mangel på personale og en demografisk tilvækst, som ifølge lægerne ikke bliver dækket med tilstrækkelige midler, vil presset på hospitalerne i de kommende år kun vokse.



- Den demografiske udvikling med en stigning i antallet af personer over 80 år på 25 procent inden for de næste 5-7 år forventes at medføre en stigning i presset på vores ydelser i størrelsesordenen 10-20 procent, hvis vi fortsætter med at gøre tingene, som vi gør dem nu, skriver lægerne.

I kronikken peger lægerne på, at der på nuværende tidspunkt udskrives mange 'dækningsløse checks' af især folketingspolitikerne, fordi de ikke er villige til at bakke op om en prioritering og en differentiering af patientrettigheder.

- Vi vil gerne anbefale, at patienter, der lige nu kun på papiret har rettigheder, kan bedømmes på lige fod med andre patienter, og at man har tiltro til, at der i sundhedsvæsnet foretages en etisk og behovsrettet prioritering.

Konkret foreslår lægerne blandt andet, at de maksimale ventetider for kræft bør blive justeret individuelt ud fra risikoen for udvikling af den specifikke kræftsygdom. Og at ventetiderne i de såkaldte pakkeforløb bør være i overensstemmelse med reglerne om maksimale ventetider.