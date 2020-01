Overblik: Store kommunale forskelle på hjælpen til unge misbrugere

Hvert eneste år sker det, at nogle falder i og forsøger sig med euforiserende stoffer. For nogle sker det kun en enkelt eller få gange. For andre bliver det et vedvarende misbrug, som kræver behandling for at komme ud af.

Derfor kan det for ungemisbrugere være afgørende, hvilken kommune de bor i.

Nogle fynske kommuner har specifikke ungeprogrammer, mens andre tilbyder anonym behandling. Der findes i hver kommune på Fyn en række forskellige tilbud til unge misbrugere.

UNGE OG STOFFER I 2014 havde 43,53 procent af de 15-25-årige røget cannabis. I 2019 var det også 43,58 procent af de 15-25-årige, der har røget cannabis. I 2014 havde 9,23 procent af de 15-25-årige taget kokain. I 2019 var det 10,54 procent af de 15-25-årige, der havde taget kokain. I 2014, da man spurgte, hvor mange der havde taget kokain inden for den seneste måned, svarede 1,55 procent, at det havde de. I 2019 var det tal fordoblet til 3,02 procent. Det svarer til, at omkring 24.600 unge mellem 15 og 25 år har brugt kokain den seneste måned. Der er flere mænd end kvinder, der har prøvet kokain. I 2019 var tallet for mænd 15,32 procent og 5,54 procent for kvinder. Kilde: Faglig rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2020. Se mere

Se overblikket over de fynske kommuners tilbud til unge nedenfor.

Assens: Nyt ungeprogram fra 1. marts.

Hos Assens er der faktisk ikke et behandlingsforløb specifikt for unge lige i øjeblikket. Her kan du ringe ung eller gammel og få et behandlingsforløb tilbudt af kommunen. Det ændrer sig dog meget snart.

Fra 1. marts 2020 starter der et nyt forløb, som hedder ‘Move’. Forløbet er netop til for de unge misbrugere.

'Move' er til unge i aldersgruppen 15-25 år, hvor der bruges helt specielle behandlingsformer til at få de unge ud af deres misbrug. Inden hvert møde får de unge misbrugere en sms, som husker dem på, at de har et møde.

Derudover kommer 'Move' til at arbejde med belønninger for de deltagende. Hver anden gang de møder op, får de et gavekort på 200 kroner.

Der kommer desuden til at være en række forskellige professionelle fagpersoner, som skal tage sig af og hjælpe de unge.

For at komme i betragtning til 'Move' skal du først og fremmest ringe til Misbrugscentret i Assens på telefon 64 74 79 70.

Du kan også finde Assens Misbrugscenter på adressen Assens Misbrugscenter Dærupvej 5 5620 Glamsbjerg, og så kan du også skrive til dem på mail misbrugscenter@assens.dk.

Læs også 22-årige Caroline: - Jeg har været i krig med mig selv

Faaborg-Midtfyn - Hjælp til unge og voksne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et misbrugscenter for alle. Der er altså ikke en afdeling specifikt henvendt til unge. Du kan blandt andet henvende dig til dem, hvis:

Du har et alkohol- eller stofmisbrug, som du ønsker hjælp til at komme ud af.

Du ønsker hjælp til at nedsætte dit alkoholforbrug.

Du er tæt på et menneske, der drikker for meget eller bruger andre rusmidler.

Du er arbejdsgiver og vil hjælpe din medarbejder.

Du er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune og søger råd og vejledning i forhold til borgere, hvor misbrug er en del af problemet.

En henvendelse for råd og vejledning hos Faaborg-Midtfyn er gratis. Du kan være anonym, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Du kan kontakte Faaborg-Midtfyns behandlingssted på telefon 72 53 66 10. De har åbent fra klokken 08:00 - 12:00.

Langeland: To tilbud til unge.

Langeland Kommune har tre forskellige tilbud, hvoraf to er dem er fokuseret på unge. Der er den anonyme behandling for personer i et stofmisbrug over 18 år, og så er der et ungeprogram for unge i alderen 14-25 år.

Ungeafdelingen tilbyder blandt andet ambulant behandling. Det vil sige, at du kommer til regelmæssige samtaler med en behandler på aftalte tider.

Allerede ved den første samtale finder du ud af, om du skal starte på ungeafdelingen. Der bliver efterfølgende lagt en plan, hvor du selv skal godkende din plan og beslutter selv dine mål. Det er også muligt at komme i døgnbehandling, hvis det vurderes at være den rette behandling for dig.

SKRIV TIL OS: Synes du, at din kommune tilbyder ordentlig hjælp? Har du haft en negativ oplevelse vedrørende behandlingsforløbet eller manglende på samme hos din kommune, hører vi gerne fra dig. Du kan skrive til os på bemaerk@tv2fyn.dk

Langeland har ligesom Ærø et samarbejde med Tuba, der fokuserer på familier med alkohol- og misbrugsproblemer. Du kan selv tilmelde dig, og du har mulighed for at være anonym. Tilbuddet er gratis.

Hos Tubas afdeling i Svendborg kan du gratis og anonymt komme til at tale med en terapeut, hvis du er mellem 14 og 24 år. Tuba i Svendborg tilbyder både individuel terapi og gruppeterapi.

Hvis du ønsker at kontakte Langeland og vide mere om deres behandlingsmuligheder, kan du ringe til 62 23 65 50 eller finde dem på adressen Sundhedshuset, 2. sal Havnegade 118 i Rudkøbing.

Middelfart: 'Netværket' for unge.

Bor du i Middelfart Kommune, har du også mulighed for at blive behandlet, hvor det kun er unge, der deltager. Desuden har de en afdeling, der hedder 'Netværket'.

Kommunen skriver blandt andet, at 'Netværket' er en selvstændig enhed beliggende i egne lokaler under Rusmiddelcenter Middelfart.

'Netværket' er et ambulant behandlingstilbud for unge under 25 år med et alkohol- og stofmisbrug. Der er mulighed for anonym rådgivning og oplysning omkring brug, misbrug og afhængighed af rusmidler for unge, deres forældre og pårørende.

Derudover har de et specielt forløb, hvor de to gange årligt holder afrusningsture for unge misbrugere. Man er afsted i otte døgn og bor i et behandlingshus sammen. Man må ikke benytte nogle former for stoffer eller rusmidler under forløbet.

Aldersgrænsen for at kunne tilmelde sig ungeafdelingen i Middelfart er på 25 år, og du kan kontakte dem på telefon på 88 88 47 46. Du kan desuden også tage direkte kontakt til behandlerne på telefon: Lasse 71 11 28 29, Line 21 32 18 21 eller Kristina 21 12 36 58.

Nordfyn: Program til at slippe de helt hårde stoffer.

Er du bosiddende i Nordfyns Kommune, er der et ungeprogram for unge under 30 år. De behandler dog ikke alle slags misbrug. Hvis det handler om de meget hårde stoffer såsom heroin, benzodisapiner eller lignende, er det voksenafdelingen, som skal behandle dig.

Er du ung eller pårørende til en ung misbruger, som gerne vil have hjælp til at komme ud af det, kan du kontakte misbrugscentret i Nordfyns Kommune på telefon 63 75 26 30.

Nordfyns Kommune har desuden indgået et samarbejde med Odense Kommune, hvorfor du også i nogle tilfælde kan forvente at skulle behandles i Odense. Odense kan kontaktes på 63 75 17 50.

Læs også Projekt clean: Middelfart har opskriften på at få unge ud af stofmisbrug

Nyborg: Et tilpasset forløb.

I Nyborg Kommune er der et specifikt ungeprojekt, som de kalder ‘Ungeprojekt - Spor 25’. Det henvender sig til unge mellem 15-25 år. Den unge skal senest 14 dage efter første henvendelse påbegynde et forløb, der passer til den unges specifikke situation og behov.

Hvis der i nogle tilfælde ikke er behov for ambulant behandling, kan Nyborg Kommune etablere samarbejde med steder, som tilbyder dag- eller døgnbehandling.

Hvis man ikke ønsker at tilmelde sig projektet, kan man også få anonyme, rådgivende samtaler fra en rådgiver.

Du kan kontakte Nyborg misbrugscenter på mail rusmiddelcenter@nyborg.dk eller telefon 63 33 81 90.

Kokain Foto: Lasse Beck Frost

Odense: Uforpligtende tilbud.

I Odense har de en afdeling, hvor de også tilbyder gratis hjælp til unge mellem 18-30 år. De tilbyder desuden også behandling specifikt til unge under 18 år.

Hvis du er under 18 år, kan du og dine forældre blandt andet booke et møde, hvis hash, MDMA, kokain eller andre illegale stoffer fylder for meget i hverdagen.

Odense Kommune skriver blandt andet, at du ikke behøver en henvisning fra lægen, men at du blot kan ringe uforpligtende.

Odense Kommunes misbrugsafdeling bevæger sig desuden også ude på de forskellige gymnasier og ungdomsuddannelser rundt omkring på Fyn, hvor de synliggør sig selv, og hvad de kan tilbyde.

Er du under 30, kan du enten møde uforpligtende op på Slotsgade 7, indgang i gården, 5000 Odense C, eller ringe til dem på telefon 63 75 26 30, og så er du garanteret et møde inden for 14 dage.

Svendborg: Hjælp til pårørende.

Er du mellem 14-25 år, og har du problemer med heroin, hash, amfetamin, ecstasy eller kokain, kan du rette henvendelse til Svendborg Kommune og deres misbrugscenter.

De kan give pårørende råd, vejledning og meget mere, hvis man søger hjælp. Derudover har Svendborg også en afdeling, som specifikt fokuserer på hashmisbrug. Den ordning er dog kun til voksne over 25 år.

Ungeafdelingen skriver blandt andet, at du bliver tilbudt ambulant behandling. Det vil sige, at man ikke bor på stedet, men kommer til regelmæssige samtaler med en behandler på aftalte tider.

I enkelte tilfælde kan Svendborg tilbyde døgnbehandling, hvis der er behov for det. Behandlingen er hovedsagelig stoffri, men der kan gives medicin i forbindelse med abstinensbehandling. Desuden tilbyder de akupunktur, yoga og forskellige fællesaktiviteter.

Behandlingen hviler hovedsageligt på at den unge selv vil i behandling. Svendborg Kommune er dog aktiv ude på skoler med mere, og modtager derfor også unge der er henvist fra for eksempel andre kommuner og kriminalforsorg.

Du kan kontakte ungeafdelingen på telefon 62 23 65 50 eller møde op på adressen Nyborgvej 4, 1. sal, 5700 Svendborg.

Læs også Projekt clean: Stofferne dulmer sorgen

Ærø: Stort samarbejde med Svendborg Kommune.

Er du en af de 6.177 mennesker, der bor på Ærø, har du også muligheder for behandling af misbrug. De har ikke et specifikt tilbud kun for ærøboere, men derimod et samarbejde med Svendborg Kommune.

Derfor kan du også kontakte Svendborg Kommunes misbrugscenter og få hjælp via dem. Her kan der komme konsulenter samt behandlere ud til dig på Ærø, hvor du kan starte et behandlingsforløb hjemme.

Ønsker du som pårørende eller misbruger at gå igennem Ærø Kommune, kan du kontakte Børn- og Ungeafdelingen på telefon 62 23 65 54 eller mobil 30 10 70 77 samt mail michael.holst@svendborg.dk, og så vil de hjælpe dig videre i forløbet. De muligheder har du, hvis du er under 26 år.

Ærø har derudover også et samarbejde med Tuba, ligesom Langeland Kommune, der fokuserer på familier med alkohol- og misbrugsproblemer.

Du kan selv tilmelde dig, og du har mulighed for at være anonym. Tilbuddet er gratis. Du aftaler selv forløbet med Tubas rådgiver, og samtalerne kan finde sted i Frivagten i Marstal. Du har desuden også mulighed for online rådgivning.