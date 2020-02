Politi sigter 31-årig bilist for at brage ind i hus

Ingen kom alvorligt til skade, da en bil med unge tidligt lørdag morgen kørte ind i et hus i Glamsbjerg. Fyns Politi har sigtet en 31-årig mand for at køre ind i et hus i Glamsbjerg på Fyn tidligt lørdag morgen.

Det oplyser vagtchef Ehm Christensen natten til søndag. Den 31-årige blev anholdt søndag eftermiddag.

- Vi får fat på ham klokken 17.40, og han erkender, at det er ham, der har været fører af bilen, siger vagtchefen.

Manden er sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at stikke af fra et færdselsuheld.

- Han har forklaret, at grunden til, at han stak af, var, at han ikke kunne overskue konsekvenserne, fordi han ikke har noget kørekort, siger Ehm Christensen.

Det var 21-årige Martin Esbech, der tidligt lørdag morgen fik sig en forskrækkelse, da en bil pludseligt bragede ind i hans hus. Han sad og spillede PlayStation, da uheldet skete omkring klokken halv seks lørdag morgen.

Gavlen på huset er blevet trykket ind som følge af påkørslen, og Martin Esbechs værelse blev fyldt op med murbrokker, glasskår og støv. Han slap dog uden skræmmer.

Huset tog så store skader, at Beredskab Fyn lørdag måtte stive det af.