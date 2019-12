Politiet efterlyser ejerne: Genkender du dette sølvtøj?

Fyns Politi efterlyser ejerne af noget sølvtøj emd indgraveringer, som de er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres efterforskning.

Sølvtøjet har nogle specielle indgraveringer, og derfor håber politiet, at sølvtøjet kan blive genkendt. I så fald vil Fyns Politi meget gerne tale med ejerne og selvfølgelig efterfølgende levere sølvtøjet tilbage.

Læs også Er det dine ting? Far og søn stjal dyre designmøbler

Det er et større sæt, og der er tale om både små skeer, spiseskeer og et par større skeer til servering.

- Sølvtøjet er fundet under nogle omstændigheder, der gør, at vi tænker, at det kan stamme fra et eller flere indbrud. Men ud over det vil vi helst ikke fortæller for meget omkring, hvordan vi har fundet det, da vi så risikerer at ødelægge en potentiel efterforskning, siger lederen af Fyns Politis Indbrudsgruppe, Finn Allan Wegner Petersen.

Kan du eller måske din mormor genkende sølvtøjet, så kontakt Fyns Politi på 114 eller skriv til dem på denne mail.

Se sølvtøjet og indgraveringerne her:

Foto: Fyns Politi

Foto: Fyns Politi

Foto: Fyns Politi

Foto: Fyns Politi