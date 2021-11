Politiet skal nu rykke ud til alle indbrud i private boliger

Fremover er politiet forpligtet til at komme til stedet også ved alle indbrud i privat beboelse, fremgår det. Det skal ske, senest 24 timer efter at borgeren har anmeldt indbruddet.

- Hvis du er offer for så alvorlige forbrydelser som indbrud, vold eller voldtægt, har det en enorm betydning, at du hurtigt får hjælp af politiet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

- En hurtig indsats er afgørende for, at politiet kan hjælpe med at genoprette trygheden og efterforske forbrydelsen. Det må der aldrig herske tvivl om. Derfor indfører vi nu en garanti for, at politiet rykker ud så hurtigt som muligt, lyder det.

Alvorlig kriminalitet

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i december 2020 besluttede, at dette initiativ skulle være en del af den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Partierne bag aftalen blev også enige om, at der indføres politigaranti i sager om narkotikasalg i eller omkring grundskoler og ungdomsuddannelser.

Ifølge rigspolitichef Thorkild Fogde giver garantierne klare rammer for, hvordan sagerne skal gribes an, når politiet får anmeldelser om disse former for kriminalitet.

- Det er alt sammen alvorlig kriminalitet, hvor offeret ofte står i en svær situation, eller hvor kriminaliteten påvirker trygheden i et lokalområde, siger han i pressemeddelelsen.

- Derfor er det vigtigt, at vi reagerer hurtigt i akutte situationer, og at vi er der for ofrene og sikrer, at efterforskningen kommer effektivt i gang med sporsikring og afhøringer.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorvidt der kommer til at være behov for at rekruttere flere politibetjente for at opretholde aftalen. Ritzau forsøger at få en kommentar for rigspolitichefen.