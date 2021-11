Regeringen vil følge Epidemikommisionens anbefalinger: Læs om de nye coronarestriktioner

Opskalering af testkapacitet

I forbindelse med oplysningen om, at Epidemikommissionen indstiller til at sænke gyldigheden af en negativ test, siger sundhedsministeren på pressemødet, at testkapaciteten udvides - både med hensyn til PCR- og hurtigtest.

Han vurderer, at testkapaciteten ved hurtigtest fra private udbydere allerede fra fredag kan udvides. Restriktioner med mundbind og coronapas kan implementeres fra mandag.