Rock Under Broen: Aerosmith aflyser turné - kommer ikke til Fyn alligevel

Han er formand for foreningen bag Rock Under Broen.



Man arbejder på at kunne tiltrække andre store navne til Fyn, men det bliver først fra 2023, fortæller formanden til TV 2 Fyn.

- Der kommer ikke en erstatning for Aerosmith i 2022, siger han.

Bandet har ikke selv meldt nyheden ud på sin hjemmeside eller via sociale medier. Aerosmith skulle have gæstet Europa i juni og juli, og ville have spillet i Middelfart som det eneste sted i Danmark.

Aerosmith: - Vi er kede af det

Og selvom restriktionerne i Danmark udløber tirsdag, så er usikkerheden om situationen i de øvrige lande fortsat for stor til, at man ønsker at gennemføre touren., lyder det i pressemeddelelsen, hvor bandet også er citeret.

– Vi må desværre meddele, at vores Europaturné, som skulle have fundet sted i juni og juli 2022 er aflyst. Vi har løbende holdt øje med den igangværende Covid-19 situation og med usikkerhed omkring rejselogistik og fortsatte restriktioner i de forskellige lande, står det desværre klart, at det ikke er muligt for os at spille vores sommerkoncerter i Europa. Vores fans helbred og sikkerhed er vores førsteprioritet! Vi vender tilbage og håber at se alle snart. Indtil da, pas på hinanden, og vi er virkelig kede af det, lyder det fra Aerosmith.



Bandet blev annonceret allerede til at skulle spille allerede til Rock Under Broen i 2020. Den blev aflyst på grund af coronasituationen. Koncerten og festivalen blev udskudt til 2021, men i februar 2021 måtte man meddele, at Aerosmith-koncerten blev flyttet til 2022. Også denne er nu aflyst.

Formand Bent Frandsen er ærgerlig over, at man må vinke farvel til, hvad der kunne været blevet den største koncert i Middelfart nogensinde.

- Først og fremmest så vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker, der har knoklet for, at dette overhovedet blev muligt. Det gælder frivillige, sponsorer, organisationer, foreninger og kommune. Derfor gør det også ondt, at det ikke bliver til noget alligevel, siger han.