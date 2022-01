Corona har sat social læring på standby: Gymnasium sætter fællesskab på skoleskemaet

Tilvending et skridt ad gangen

Tirsdag fjernes alle restriktioner, og det betyder, at de tre elever og alle deres skolekammerater for alvor kan komme tilbage til det sociale ungdomsliv.



Det er her, skolen håber at foredrag, tryghedsgrupper og visionsdag har hjulpet. For eleverne handler det om at tage et skridt ad gangen.

- Jeg glæder mig rigtig meget, men jeg tror, det kommer til at tage lidt tid, og vi skal lige i gang igen, siger Jonas Falk Grøn Menov.

- Jeg tror helt sikkert, at det bliver svært for nogle at skulle ud i det store fællesskab. Man har været vant til kun at kunne se nogle få og tage det stille og roligt, hvor det måske nu kan blive for vildt på en eller anden måde, siger Solveig Østerlund Krog, men fortsætter dog:

- Det bliver måske lidt overvældende, men jeg kan ikke vente. Det bliver virkelig fedt.