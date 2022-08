Så meget betaler bilister for at parkere i din kommune

De fynske kommuner fik sidste år hevet rekordmange penge ind på parkeringsafgifter, beboerlicenser og parkeringsbilletter.

I alt hentede de fynske kommuner over 40 millioner kroner fra parkering.

Det viser nye tal fra bilisternes forening, FDM.

I alt tjente de danske kommuner samlet 994.788.475 kroner på parkering – altså kun godt fem millioner kroner fra at runde én milliard kroner.

- Det er voldsomt mange penge, bilisterne betaler til kommunerne for parkering, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

Han står bag FDM’s årlige undersøgelse af blandt andet kommunernes bruttoindtægter fra parkering og antal p-afgifter, som de udsteder for parkeringer, der er i strid med reglerne.

Odense er topscorer

Blandt de ti fynske kommuner er det Odense, der med stor afstand henter de største indtægter fra parkering.

Odense Kommune fik i 2021 32,5 millioner kroner i bruttoindtægt fra parkering.

I 2020 dykkede indtægterne fra parkering i forlængelse af de gentagne corona-nedlukninger. Men nu er det samlede beløb for alle de danske kommuner tilbage og højere end før coronaviruspandemien.

- Vi er tilbage ved normale tilstande, og kurven fortsætter nu kun opad, som den har gjort, siden vi begyndte at indhente tal fra kommunerne, siger Dennis Lange.

FDM er bilisternes forening, og derfor er de heller ikke ubetinget glade for, at de danske kommuner henter knap en milliard kroner om året fra netop bilisterne på parkering.

FDM anerkender dog, at der i nogle kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering.

- Men med en parkeringsindtægt, der gennem årene bare er steget, er der grund til at forholde sig kritisk til kommunernes parkeringsordninger, som kan ligne en kalkuleret indtægtskilde i strid med loven, siger Dennis Lange.

Tidligere på året trådte nye parkeringsregler i kraft, og som bilejer skal man nu være opmærksom på, at det vil koste en bøde, hvis man laver en bestemt type parkering.

Herunder kan du se de kommunale indtægter fra parkering. Det er ikke alle kommuner, der er med i FDM's undersøgelse, og derfor er der kun tal fra seks af de ti fynske kommuner.