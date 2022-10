Sådan bliver valget på Fyn: Parti udraderes og et andet vinder nye mandater

Det er fuldstændig umuligt at forudse, hvordan det kommer til at se ud om 27 dage, når danskerne skal i stemmeboksen.

Sådan lyder det helt ærligt fra TV 2 Fyns politiske analytiker, Jesper Buch, ovenpå Mette Frederiksens (S) valgudskrivelse onsdag.

- Det ser meget grumset ud, lyder det fra analytikeren.

Det er særligt på grund af de mange forskellige statsministrekandidater og ikke mindst Lars Løkke Rasmussen samt Sofie Carsten Nielsens krav om en regering hen over midten, der gør forudsigelsen svær.

Mette Frederiksen afslørede på sit pressemøde onsdag, at hun nu også ønsker en bred regering henover midten. Noget der ikke er set siden 70'erne, og som varede mindre end et år.

- Det kan komme til at blive nogle lange regeringsforhandligner, forudser Jesper Buch.

Udradering af stort parti

Et af de helt store dramaer på Fyn de næste uger bliver kampen mellem Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne.

- Det kan ende med, at DF bliver helt udraderet på Fyn, siger Jesper Buch om Danmarksdemokraternes påvirkning på DF.



Lige nu står DF til to procent af stemmerne i meningsmålingerne, og ligger dermed lige omkring spærregrænsen.

Skulle DF dog få nogle valgt på Fyn, bliver det Alex Ahrendtsen ifølge den politiske analytiker.

- Men han skal kæmpe, og han skal kæmpe hårdt, understreger Jesper Buch.

Og det er nye toner. DF har nemlig været et stort parti på Fyn. To af de 15 fynske mandater i 2019 tilhørte Dansk Folkeparti.

Mange af stemmerne, som DF tidligere har slugt på Fyn, forventer Jesper Buch, at den tidligere DF'er Jens Henrik Thulesen Dahl hiver over til sit nye parti Danmarksdemokraterne.

Øretæver til Venstre

TV 2 Fyns politiske analytiker mener også, at Venstre er værd at holde øje med på Fyn under valgkampen.



- Partiet står til en ordentlig øretæver, siger han.

Ved Folketingets åbning tirsdag havde det gamle bondeparti fire fynboer siddende i folketingssalen. Når valget er afsluttet kan det tal være helt nede på to fynske pladser, forudser Jesper Buch.

Lars Christian Lilleholt anser han for at være sikret sin plads, men om det bliver Erling Bonnesen eller Marlene Ambo-Rasmussen, der løber med den sidste plads er langt fra sikkert.

- Bonnesen står enormt stærkt i Svendborg-Langelandkredsen og er meget synlig. Marlene har vi ikke rigtig kunnet mærke på Christiansborg, til gengæld er hun kvinde, og kvinder vil gerne stemme på kvinder.

Og netop en kvinde Jane Heitmann genopstiller ikke ved valget og har dermed potentielt efterladt en del stemmer, der kan være selvskrevet til Marlene Ambo-Rasmussen.

- Så det bliver spændende at holde øje med Venstre, slår Jesper Buch fast.

Goddag til nye ansigter

Modsat Venstre står Konservative til at få flere taburetter i Folketinget, hvis man skal tro meningsmålingerne.



- De Konservative står enormt stærkt, siger Jesper Buch.



Mai Mercado, der hidtil har været den eneste fynske konservativ i Folketinget, står til at få op mod to nye kolleger på Borgen.

Bliver det kun til én ekstra kollega, kommer valget reelt til at stå mellem to odenseanske byrådsmedlemmer, Joachim Hoffmann og Kristian Guldfeldt, ifølge Jesper Buch.

- Lægen Joachim Hoffmann er kendt på hele Fyn, men han kunne godt tænkes at få skarp konkurrence af Kristian Guldfeldt, der ikke er så kendt, men fik et godt personligt valg sidst.

Et andet parti, der med stor sandsynlighed kommer til at levere et nyt fynsk ansigt til Christiansborg, er Socialdemokratiet.

Her genopstiller to kandidater nemlig ikke.

Regeringspartiet fik fem mandater ved valget i 2019. Så langt forventer Jesper Buch dog ikke partiet kommer op ved dette valg.

Udover de tre selvskrevne mandater i Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg, kan der måske komme et fjerde mandat på tale, mener analytikeren.

- Min forventning er, at det fjerde mandat kunne blive Thomas Skriver Jensen, som er et helt ukendt ansigt, siger Jesper Buch og tilføjer:

- Han kunne godt trække mange af de arbejderstemmer, som Jan Johansen tidligere har fået.

Ikke mandat til Løkke

Udover Danmarksdemokraterne har Jesper Buch ikke stor tiltro til de mange nye partier på Fyn.

- Jeg har svært ved at se, at Moderaterne får et godt valg på Fyn, vurderer Jesper Buch.

SF, Enhedslisen og Radikale Venstre kan se frem til et valg uden de store overraskelser.

Således kan Karsten Hønge (SF), Rasmus Helveg Petersen (R) og Victoria Velasquez (EL) føle sig sikre på genvalg, dog uden udsigter til at få flere fynske partikammerater i folketingssalen ifølge Buch.

