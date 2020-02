Se fynboernes billeder: Sådan står det til med vandet Fyn

De rekordstore mængder nedbør har de seneste uger sat sine tydelige spor på Fyn og i resten af landet.

Som en del af TV 2-samarbejdet "Danmark under Vand", sætter vi dagen igennem fokus på vandsituationen ved at lade fynboerne indsende billeder og videoer på Facevook, der viser, hvordan vandstanden ser ud, der, hvor de befinder sig.

Nedenfor kan du se et udpluk af fynboernes billeder af de voldsomme vandmængder:

Odense

Carina Stærk fangede onsdag formiddag et billede af Odense Å, der er gået så meget over sine bredder, at flere stisystemer nu står under vand.

Vandet går over bredderne ved Odense Å. Foto: Carina Maria Bøgelund Stærk

Også Rikke Jasper fra Odense var onsdag omkring stierne ved Odense Zoo. Her et billede fra Erik Bøghs Sti, hvor gummistøvlerne var gode at have med.

Det er en god idé at huske gummistøvlerne, hvis man skal over stierne mod Odense Zoo. Foto: Rikke Jasper

Svendborg

I Svendborg har Michael Bay været forbi Jessens Mole ved Frederiksgade, hvor kloakkerne har svært ved at følge med de store regnmængder.

Kloakkerne har svært ved at følge med vandmængderne i Svendborg by. Foto: Michael Bay

Ullerslev

Også i Ullerslev er der lige nu lidt vådere end normalt. Billedet her er fanget ved Hindemaevej, hvor vandet også er begyndt at arbejde sig opad.

Masser af vand i Ullerslev onsdag formiddag. Foto: Anja Maria Jansen Normann

Allesø

Ikke alle er utilfredse med, at jorden er lidt fugtigere end normalt ved Kattebjerg Hundeskov. Her indsendt af Christina Rasmussen fra Odense.

Enkelte nyder godt af det våde vejr i Hundeskoven. Foto: Christina Rasmussen

Fjelsted

Bag Fjelsted Speedwaybane kunne Laila Korsgaard og hunden onsdag tage en soppetur på småvejene.

00:46 I Fjelsted står enkelte småveje under vand. Video: Laila Korsgaard Luk video

Artiklen opdateres.