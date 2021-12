Se kortet: Disse apoteker vaccinerer uden tidsbestilling

- Aftalen med apotekerne skal gøre det både hurtigere og nemmere at blive vaccineret tæt på, hvor man bor, og den skal være med til at sikre, at vi kan løfte den store vaccinationsopgave, vi står over for.



De første stik på landets apoteker bliver givet torsdag den 16. december, og regionen forventer at kunne vaccinere op mod 20.000 syddanskere om ugen.

Vaccinatører med erfaring

På apotekerne vil det være farmaceuter og farmakonomer, der allerede har erfaring med at vaccinere, der skal give stikket mod coronavirus.



- Vores medarbejdere har allerede lang erfaring med at vaccinere mod influenza og lungebetændelse, og vi ved også, at mange borgere har god erfaring med at blive vaccineret på apoteket, siger Bjarne Kalø, direktør hos Apovac, der er en erhvervsdrivende forening med cirka 340 danske apoteker og filialer som medlemmer, i meddelelsen.