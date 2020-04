SF: Udenlandske gartneri- og bygningsarbejdere skal i karantæne

- Der er ganske mange udefra der arbejder i Danmark, og det er en arbejdskraft, der mange steder er værdsat.

Sådan sagde statsminister, Mette Frederiksen, da hun mandag lagde op til genåbning af det danske samfund. Samtidig lagde hun vægt på, at dem udefra ikke må bringe smitte til Danmark.

Det er en stramning, der ikke kan komme hurtigt nok, mener SFs politiske ordfører Karsten Hønge.

- Jeg synes, det er uforsvarligt, vi ikke har taget den beslutning for flere uger siden. Men nu synes jeg godt nok, at tiden er oppe over. Det er nu, beskæftigelsesministeren skal reagere, siger han onsdag til TV 2/Fyn.

Og han mener ikke, det kun er udenlandske arbejdere på gartnerierne, der skal i karantæne. Det samme skal gælde dem, der arbejder på det nye supersygehus og letbanen.

- Hvis du kommer fra eksempelvis Spanien eller Italien, lande vi ved, der er hårdt ramt af corona-virus, så vil det da være fuldstændig uforsvarligt, hvis vi ikke siger: vi starter med en karantæne, siger Karsten Hønge.

Han får opbakning fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten og vil derfor indlede forhandlinger med beskæftigelseministeren.

Der er styr på udenlandsk arbejdskraft

Hos Nyt OUH mener man, at der er styr på, at de udenlandske arbejdere på arbejdspladsen ikke tager smitte med fra udlandet til Danmark.

- Totalentreprenøren kommer fra Norditalien og har implementeret anbefalinger og retningslinjer, der har været gældende i Norditalien. Det har betydet, at de allerede tilbage i februar stoppede rejser for egne ansatte mellem Italien og Danmark. I øvrigt følger de anbefalinger og de kraftige opfordringer, som kommer fra de danske myndigheder, om, at man skal i karantæne, når man kommer herop, forklarer Nyt OUHs direktør, Torben Hedegaard Jensen.

Men det er ikke nok, mener Karsten Hønge. Man skal også sørge for, at den udenlandske arbejdskraft ikke bor for tæt sammen.

- Det skal ikke være en karantæne, der betyder, at vi hver dag efter fyraften oplever de to mennesker, der er i karantæne kommer i nærkontakt med ti andre kolleger. Det er en opgave for myndighederne, siger han.

Ifølge den politiske ordfører kan opgaven ligge hos Arbejdstilsynet, sundhedsmyndighederne eller politiet.

Direktøren for Nyt OUH forklarer, at de udenlandske arbejdere bor i Vollsmose.

- Der bor de under rammer, som på mange måder matcher det, mange familier lever under, siger Torben Hedegaard Jensen.

Modstand fra gartnerier

Forslaget møder modstand hos det fynske gartneri-erhverv. For en uge siden sagde bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri Jan Jager, at karantænen ikke giver mening på grund af den måde, man arrangerer arbejdet i gartnerierne.

- Vi går separat og adskilt og er i en form for karantæne, siger Jan Jager.

Et konsulentfirma i branchen advarer til gengæld imod, at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden først at sætte dem i karantæne.

- Det er for at beskytte sig selv og sine ansatte og sikre, at virksomhederne kan køre videre, fortæller konsulent Jens Skov Rasmussen.

Det er en advarsel, Karsten Hønge mener, man skal tage alvorligt.

- Jeg skal tage alvorligt, at jeg ikke må tage op og besøge nogle bekendte i et sommerhus på Nordfyn, fordi vi skal begrænse smittespredningen. Så synes jeg ikke rigtig, man kan tage det alvorligt, hvis man samtidig hver uge ser hundredevis af arbejdere komme til Danmark og dagen efter stå på en dansk byggeplads, sidde i en dansk skurvogn eller være i et dansk gartneri.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger arbejder regeringen på et udspil.

Odense Letbane har ikke vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelse.