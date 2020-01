Sms-lås og skattejagt: Fem idéer til at undgå hærværk

Smadrede vinduer, ødelagte boldbaner og raketter på handicaptoilettet ved en kirke.

Gennem de sidste år har TV2/Fyn fortalt om en lang række hærværkssager rundt om på Fyn.

Læs også Halvering på ti år: Markant mindre hærværk på Fyn

De fynske kommuner bruger tilsammen over 1,5 millioner kroner på at råde bod på skader efter hærværk og graffiti. Men heldigvis findes der kreative bud på, hvordan man kan undgå hærværk. Her får du fem af dem - og en eksperts vurdering af om det batter.

1 - SMS-lås

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

I januar 2019 fortalte TV2/Fyn om en gruppe unge, der begik hærværk mod Vissenbjerg Kirke. Skaderne var primært på kirkens handicaptoilet, hvor der var blevet fyret nytårsraketter af. Men hvordan kan man undgå den slags episoder, når man gerne vil have toilettet åbent for gæster?

Læs også Raketter og dans på alteret: Unge begik groft hærværk mod kirke

I Århus Kommune tog man, ifølge stiften.dk, i 2013 SMS-låse i brug på offentlige toiletter i Mindeparken for at undgå hærværk på toiletterne, som kommunen brugte mange penge på at renovere. Samme tiltag er brugt flere andre steder i landet, blandt andet i København. Døren til toilettet låses op ved at sende en sms ud fra en vejledning, der hænger ved indgangen.

Virker det? Ja.



Et offentligt toilet er et udsat sted, fordi de er tilgængelige for alle. Her kan hærværksmændene være alene og undgå at blive opdaget.



Problemet kunne teoretisk løses ved at have en person til stede døgnet rundt ved toilettet. Men det er svært i praksis. Derfor er SMS-låsen en udmærket måde at forhindre hærværk her. Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd.

2 - Frivilligt vagtværn

Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix/arkiv

En række boldbaner blev i foråret 2019 kørt i stykker rundt om på Fyn. Episoderne foregik blandt andet ved boldklubber og på skoler - i weekender hvor der ikke var elever på området.

Læs også To gange på en uge: Endnu en boldbane kørt i stykker

For at forebygge hærværk i tidsrum, hvor der er mennesketomt i et område, kan det være en idé at skabe liv i området. En skole i Uldum ved Hedensted var hærget af hærværk og fester på skolens grund. For at komme det til livs lavede forældre i området, ifølge vafo.dk, et frivilligt vagtværn til at patruljere i området om aftenen og i ferier.

Virker det? Ja.



Forældre, der går tur i lokalområdet, kan være en god måde at forebygge hærværk, fordi de fungerer som 'vogtere'.



At omtale det som et 'vagtværn' kan være uheldigt, for der skal helst være god kemi mellem forældrene og de unge, der bruger området. Dialogen er vejen frem, for de unge får ikke nødvendigvis mindre lyst til at være på skolerne. Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd.

3 - Skattejagt

Foto: Arkiv / Scanpix / Christian Liliendahl

Tanken med at få liv i mennesketomme områder går igen ved den tredje idé. Her er det dog ikke vagter, der kommer forbi - men i stedet forældre og børn på skattejagt. Der er flere eksempler på, at denne metode er blevet brugt i for eksempel ferieperioder for at holde hærværksmænd væk fra skolen.

Læs også Kommune advarer mod vilde ukontrollerede fester

Blandt andet i Favrskov Kommune, som ifølge amtsavisen.dk fik mindsket hærværksstatistikken med en skattejagt kaldet 'Ferieindianer', hvor forældre og børn skulle finde QR-koder på skolens område. Det inspirerede ifølge ugeavisen-haderslev.dk Haderslev Kommune til, sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi, at lave en app med et koncept i stil med spillet Pokemon Go, hvor forældre og børn ligeledes skulle finde skatte rundt på området.

Virker det? Ja. Det har en forebyggende effekt, at der er liv i et område. De forældre og børn, der er med i skattejagten, fungerer som 'vogtere' og kan være med til at mindske hærværk her. Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd.

4 - Hærværk-o-meter

Foto: TV 2 Lorry

På en skole i Helsingør var man træt af årligt at bruge 250.000 kroner på at reparere skader efter hærværk. Derfor lavede skolen, ifølge tv2lorry.dk, et 'hærværk-o-meter', der skulle motivere eleverne til at begå mindre hærværk. Et stort skilt blev hængt op på skolen, og her blev sat en hængelås for hver uge, der ikke blev ødelagt noget på skolens grund. Hver hængelås på hærværk-o-meteret gav 1000 kr til indkøb af ting, der kom eleverne til gavn.

Virker det? Ja, men. Løsningen kan motivere eleverne til at passe bedre på deres skole. Men det kan være en udfordring, at folk 'udefra' ikke får en belønning for ikke at begå hærværk. I flere almene boligforeninger har man gjort noget tilsvarende ved at gøre det synligt, hvor meget beboerne 'sparer' ved, at der ikke bliver begå hærværk. Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd.

5 - Læg væg til spraymalingen

Foto: Anders Høgh

Graffiti er en dyr omgang at fjerne - og det er ulovligt ifølge straffelovens §291. Men hjælper det på mængden af ulovlig graffiti at give plads til spraymaling på udvalgte steder i det offentlige rum?

Læs også Svendborg lader graffitimalere slå sig løs

I Svendborg dedikerede man i sommeren 2019 en 12 meterhøj mur på Frederiksø til graffitimalere for at give plads til lovlig graffiti. Og det er ikke første gang, spraydåserne bliver budt ud i lyset. Allerede i 2009 prøvede Svendborg Kommune idéen af i udvalgte tuneller, hvor man satte graffitien fri i en et-årig periode.

Virker det? Det kan virke. Der er ikke et entydigt svar på, om vægge som denne mindsker ulovlig graffiti. Erfaringer fra andre steder peger i forskellige retninger - nogle steder har det resulteret i mindre graffiti i området omkring det lovlige sted, andre steder har det ført mere ulovlig graffiti med sig. Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd.

Tip os

Har du andre gode tiltag mod hærværk og graffiti på Fyn?

Så vil vi meget gerne høre om det. Du kan skrive en mail til redaktionen@tv2fyn.dk.

Læs også Halvering på ti år: Markant mindre hærværk på Fyn