Sofaskolen: Når lokaljournalistik viser tænder

VIRTUEL UNDERVISNING TIL ELEVER I GRUNDSKOLEN TV 2/Fyn samarbejder med Sofaskolen, som tilbyder gratis virtuel undervisning i dansk og matematik til alle elever i grundskolen.



Hver dag vil du på tv2fyn.dk kunne se en artikel med dagens undervisningsmateriale samlet. Hele oversigten finder du her.



Til forældre: Brug dit barns UNI-Login til at få adgang til undervisningsmaterialet.

Hvis dit barn har glemt sit brugernavn til UNI-Login, så tag fat i skolen. Se mere

Slå stængerne op på sofabordet og slap af, mens du får undervisning hjemme - i hvert fald i nogen grad, for Sofaskolen er klar med spændene opgaver og programmer til dig i grundskolen.

Coronavirussen har lukket store dele af Danmark ned, og det gælder også landets skoler. Selvom de mindste starter i skole, er der stadig en masse børn, der skal blive hjemme. Derfor tilbyder TV 2/Fyn og de øvrige TV2-regioner fjernundervisning i samarbejde med 'Sofaskolen' af Alinea.

Efter Danmark gradvist bliver åbnet op igen er det nu kun de ældste elever, der har live-undervisning i Sofaskolen. Men hvis du alligevel mangler hjemmeundervisningsmateriale til dit barn i grundskolen, så er alle lektionerne fra Sofaskolen at finde her.

Dagens virtuelle hjemmeundervisning fra Sofaskolen er klar til dig lige her.

6.-7. klasse undervisning:

Eleverne finpudser deres løsning og laver en præsentation af deres projekt.

Dagens undervisning:

8.30

Eleverne forbereder sig til undervisningen ved at arbejde med materialet og eventuelt selv søge viden om emnet.

9.00-9.30

Undervisningen går live på YouTube.

13.00-13.15

Opsamling og feedback på YouTube Live.

8.-10. klasse undervisning:

Lokaljournalistikken viser tænder

Lokaljournalistikken er langt fra kun feel good-journalistik og news you can use. Den spiller en vigtig rolle for lokaldemokratiet og er kilde til historier, der bliver landsdækkende scoops.

Dagens gæst, Allan Spangsberg fra TV 2/Fyn, giver indsigt i den unikke journalistiske genre.

Sofanews på ovenstående link fra klokken 10.