Solen skinner på sommerhusejere: Prisen i top - få huse til salg

Sådan er der tilsyneladende mange sommerhusejere der har det.

- Normalt har vi jo tidligere set, at når der kommer en økonomisk krise, så begynder arbejdsløsheden at stige, og så er der nogle sommerhusejere, der bliver tvunget til at sætte sommerhuset på markedet næsten uanset prisen, og normalt vil det få priserne ned. Det har vi bare ikke lige nu. Vi har rekordhøj beskæftigelse, siger Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea.

Som køber skal man gøre op med sig selv, hvor smertegrænsen går.

- Jeg synes ikke, at der er et forkert tidspunkt at købe på. Det er markedskræfterne, der bestemmer, hvad ejendommen skal koste, og hvis man som køber ønsker at købe et sommerhus, så er det på de vilkår, der er, siger Simon Gavnbo.