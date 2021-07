Solrigt vejr lørdag - men skybrudsregn kan være lige om hjørnet

Også de såkaldte slørskyer forventes at dukke op på himlen over Fyn og resten af landet, og den type skyer varsler om, at et vejrskifte er på vej.



Når vi rammer søndag bliver det nemlig helt overskyet, og der kan komme regn. Endnu mere regn forventes der at komme mandag.

- På mandag ser det ud til, at ret kraftige byger trækker op fra syd. De kan være meget intense, og der kan være skybrudsintensitet i dem, siger Thomas Mørk, der er meteorolog ved TV 2 Vejret.

Tirsdag ser det ud til at løsne op, men onsdag kan regnen komme tilbage.