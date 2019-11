Spærring på motorvejen: Bil snurrede rundt og rundt

Opdatering Umiddelbart før halv ni meddeler Vejdirektoratet, at oprydningsarbejdet efter uheldet er overstået.

Ved 08.15-tiden lørdag gik det galt for en bilist på Svendborgmotorvejen.

Mellem afkørslerne Ringe N og Årslev i retning mod Odense mistede føreren af en bil efter al sandsynlighed kontrollen over køretøjet og snurrede rundt.

Et vidne fortæller til TV 2/Fyn, at det umiddelbart ser ud til, at bilen er snurret rundt og har været ude i rabatten over en strækning på omkring 100 meter før den landede på taget.

Vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist oplyser til TV 2/Fyn, at der er tale om solouheld, og at der var fem personer i bilen.

- Ingen er umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchefen.

Vidnet fortæller også, at der lå morgenbrød og slikposer spredt ud over vejbanen.

Ifølge Vejdirektoratet betyder uheldet, at trafikanter fra Svendborg mod Odense skal forvente forlænget, at oprydningsarbejdet efter uheldet tidligst er overstået omkring klokken 09.30.

Læs også Advarsel: Det er glat derude