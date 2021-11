Stigende smitte på Fyn: Vælgerne opfordres til at brevstemme

Derfor afholdt Kommunernes Landsforening (KL) tirsdag eftermiddag et møde for alle kommuner, hvor der var valg og corona på dagsordenen.

- Hos KL og i kommunerne er vi meget optagede af, at corona ikke skal forhindre, at folk stemmer. Vi har derfor i dag været i dialog med kommunerne om, hvordan de bedst skaber en tryg valgdeltagelse for borgerne, så de stadig opretholder den høje valgdeltagelse, siger kommunikationschef i KL Ida Thuesen Nielsen.

På mødet blev kommunerne blandt andet opfordret til at gøre vælgerne opmærksomme på, at det er muligt at brevstemme for at undgå trængsel ved valgurnerne.

- Vi anbefaler, at man udnytter hele stemmeafgivningsperioden ved for eksempel at brevstemme. Derudover opfordrer vi til, at man på valgdagen kommer på de mindre travle tidspunkter, hvis det er muligt, siger Ida Thuesen Nielsen.

På valgdagen den 16. november har valgstederne åbent fra klokken 08.00 til klokken 20.00. Her er det særligt om morgenen, sidst på eftermiddagen og først på aftenen, at der ofte er kø.