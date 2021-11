Stil dit spørgsmål til borgmestrene: Hvad vil de egentlig - og hvordan kan vi fremme det fynske samarbejde?

Hun undrer sig over, at Fyn ligefrem markedsfører sig som en "cykelø", og hun glæder sig derfor til at høre borgmestrenes svar på hendes spørgsmål og opfordring til at samarbejde om at forbedre de fynske cyklisters sikkerhed.

Brug for hjælp på Langeland

Den samme følelse sidder Jette Benzon Jespersen fra Spodsbjerg med.

Imens hun passer sin fiskeforretning på Spodsbjerg Havn, drømmer hun om en hurtigere og bedre forbindelse mellem Langeland og Lolland. Overfartstiden er i dag 45 minutter. Men den tur kan blive halveret i tid, hvis der bliver afsat penge til at flytte den lollandske havn nogle meter ud i vandet.

Projektet kaldes for "fremskudt færgehavn", og vil i følge Jette Benzon Jespersen betyde vækst for både Langeland, men også en række fynske kommuner.

- Hele det her hjørne af Danmark har brug for et løft nu. Erhvervslivet kan ikke løfte det alene. Man er nødt til at gå sammen - kommuner og erhvervsliv. Derfor synes jeg, borgmestrene skal gå ind i det, fortæller Jette Benzon Jespersen på Spodsbjerg Havn.

Den fynske infrastruktur er et af de emner, som de syv borgmestre skal drøfte til borgmestertopmødet på Egeskov Slot. Det er borgmestrene Morten Andersen (V) fra Nordfyns Kommune, Kasper Ejsing Olesen (S) fra Kerteminde Kommune og Kenneth Muhs (S) fra Nyborg Kommune, der har meldt afbud til eventen.

Har du selv et emne, som borgmestrene skal forholde sig til? Så send det til redaktionen ved hjælp af formularen herunder eller på mail til event@tv2fyn.dk.