Pas på, når du cykler: Her føler borgere sig særligt utrygge

Kommunen er opmærksom

Kommunen er opmærksom på problemet og har siden 2015 udbedret sætningsskaderne ad flere omgange efter Bycentervej blev sideudvidet. Kommunen følger udviklingen for at vurdere, om der skal udføres andre tiltag end blot udbedring af asfaltbelægningen.

Alex Haurand, der er stedfortræder for formand for Miljø-, teknik og Naturudvalget og spidskandidat for SF Jesper Hempler, mener at der skal tages hånd om problemet.

- At fremme cykelisme er en af vores mærkesager, og derfor skal der fokus på bedre forhold for cyklister.

Udover et øget fokus på de misligholdte cykelstier fortæller flere borgere i kommunen, at der mangler cykelstier flere steder, som gør det utrygt at færdes.

Men når en kilometer cykelsti koster omkring to millioner kroner, afhængig af udformningen, skal der prioriteres.