Storebæltsrapport: DB Cargo vidste godt, at der var problemer med at låse vogne fast

Transportselskabet DB Cargo, som havde ansvaret for sættevognstraileren, der faldt af et godstog 2. januar og forårsagede otte menneskers død, vidste allerede inden ulykken, at der var problemer med at fastgøre traileren.

Det fremgår af Havarikommissionens undersøgelsesrapport, der blev offentliggjort onsdag formiddag.

Her står det klart, at det var manglende låsning, der var skyld i, at sættevognstraileren kunne blæse af godstoget.

Den manglende låsning skyldes ifølge rapporten både mangelfulde sikkerhedsprocedurer på rangeringsstedet, og at den såkaldte skammel på godsvognene, som sættevognstrailerne var låst fast til, ikke fungerede, som den skulle.

Skamlen var ikke blevet smurt ordentligt.

Rapporten viste også, at flere medarbejdere i DB Cargo allerede inden ulykken var blevet orienteret om problemer med skamlerne.

- Det blev skønnet, at – før ulykken 02.01.2019 - for mange af trailerne virkede låsen i skamlen ikke korrekt, typisk gik betjeningshåndtagene stramt eller var slet ikke i indgreb. DB Cargo var blevet underrettet om dette mundtligt.

Sådan står der i et uddrag af noterne fra Havarikommissionens besøg hos Carlsberg i Fredericia, hvor de modtog de tomme ølvogne.

Der står videre i rapporten:

- Man havde også oplevet – nu og da – flagrende presenninger og presenninger, der ikke var lukket korrekt. Fejl blev generelt meddelt DB Cargos personale mundtligt, der fandtes ikke registreringer af disse meldinger. Der blev givet udtryk for den opfattelse, at når DB Cargo åbenbart ikke reagerede, måtte det være i orden.

I branchen var hændelser med ikke forsvarligt fastlåste vogne dog langtfra et ukendt fænomen.

- Det har været kendt i rigtig mange år, at det var sådan, oplyser Bo Skaaning, der er souschef og undersøgelsesleder ved Havarikommissionen på et pressemøde.

Ifølge Bo Skaaning er det først efter ulykken, at man er blevet opmærksom på risikoen ved låsemekanismen på lommevogne.

- Der var ikke nogen i branchen, der opfattede det som farligt, siger han.

DB Cargo: Ingen dokumentation

Hos DB Cargo afviser kommunikationschef Jan Wildau, at ledelsen i selskabet var blevet orienteret om problemerne med låsemekanismerne.

- Det er rigtigt, at der står i rapporten, at nogle medarbejdere hos Carlsberg har orienteret medarbejdere hos DB Cargo, at de har observeret vogne, der ikke var låst ordentligt fast. Men det er ikke noget, vi kan dokumentere, og problemer med låsemekanismerne fremgik heller ikke af vores møder med Carlsberg, siger Jan Wildau.

For at forebygge en lignende ulykke i fremtiden har DB Cargos ledelse ifølge Jan Wildau sat alle sejl ind for, at medarbejdere i fremtiden altid orienterer om fejl.

- Vi har understreget over for vores medarbejdere, at hvis de observerer det mindste, så skal de rapporetere det. Og lige nu er vi ved at få installeret apps på medarbejdernes tablets til formålet. Det er en app, hvor hvis man ser noget mærkeligt, så kan man sende et billede ind med en beskrivelse. Det skal være nemt for vores medarbejdere at melde fejl ind, siger Jan Wildau.

Ifølge Jan Wildau har politiet hverken sigtet eller rejst tiltale mod DB Cargo eller medarbejdere i virksomheden.

Politiet er ikke færdig med at efterforske, om der kommer et retsligt efterspil på togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019.

Det oplyste Lars Bræmhøj på et pressemøde onsdag.