Studie: Corona-senfølger er kortvarige og milde for børn

Studiet har undersøgt 1.734 børn i alderen 5-17 år, som var blevet testet positive for coronavirus.



Kun 1,8 procent af coronasmittede børn oplevede senfølger i mere end to måneder efter smitte. Symptomerne efter første måned var mestendels af den milde slags som hovedpine og træthed.

- Selv om covid-19 ved børn som regel er kortvarigt og med milde symptomer, oplever nogle børn længere sygdomsforløb.

- Men betryggende nok blev symptomerne ikke værre, og de fleste børn havde kommet sig helt efter dag 56, skriver forskerne bag studiet.

Studiet opdelte børnene efter alder. 588 børn var i alderen 5-11 år, og 1146 var 12-17 år. De ældre børn var som regel sygere i lidt længere tid end de yngre.

Men for børneflokken gjaldt det, at kun 4,4 procent oplevede sygdomssymptomer efter de første 28 dage, efter at de var blevet testet positive.

De, som gjorde, havde primært senfølger som hovedpine, træthed og tab af lugtesans.

Kun 25 - svarende til 1,8 procent af børnene - oplevede senfølger efter 56 dage, efter at de var blevet testet positive for coronavirus. Igen var det primært senfølger som hovedpine og træthed, der nagede.

I Danmark vaccinerer man i øjeblikket børn ned til 12 år. 43 procent af danske børn mellem 12 og 15 år har modtaget første stik med en vaccine mod covid-19, mens 1,8 procent af aldersgruppen er færdigvaccinerede.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde onsdag til Børsen, at han forventer, at man til vinter vil kunne debattere, om også børn under 12 år skal tilbydes at blive vaccineret mod sygdommen.