Sundhedsstyrelsen: Vær ikke bekymret, hvis du ikke modtager Digital Post

- Epidemien i Danmark går snart ind i sin tredje uge. Derfor er det vigtigt, at du læser dette brev grundigt, så du ved, hvad du skal gøre, hvis du oplever symptomer på covid-19.

Myndighedernes primære informationskilde er pressemøderne, som sendes på direkte tv. Derfor sender de heller ikke noget ud på e-boks, som ikke nævnes der Sara Mosberg Iversen, lektor i medievidenskab på SDU

Sådan indleder Sundhedsstyrelsen det digitale brev, som de fredag den 20. marts sendte til alle fynboers digitale postkasse. Men de informationer var der lige omkring 300.000 borgere i hele landet, der ikke fik.

De er nemlig fritaget for Digital Post.

Ifølge seniorkonsulent hos Ældre Sagen Charlotte Avnsted-Vilman er den manglende information om covid-19 til især de ældre borgere dybt problematisk.

- Myndighederne skal naturligvis sikre sig, at al relevant information når ud til alle, og det gør de ikke, når de ikke også sender informationsbrevene som fysisk post, siger hun.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Der bliver sendt post på e-boks angående coronavirus, men vi har ikke e-boks. Hvorfor får vi ikke et brev med posten? Linda Keilow.

Derfor har Ældre Sagen nu bedt om svar fra Sundhedsstyrelsen på, hvordan de vil håndtere situationen.

Men spørger man Sundhedsstyrelsen selv, er der ingen grund til bekymring.

- Det handler for os om at få vigtigt information ud relativt hurtigt, og derfor skriver vi i brevet, at man skal give det videre til folk, der ikke har e-boks, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal kender 92 procent af danskerne til sundhedsmyndighedernes fem generelle råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte.

SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER Her er Sundhedsstyrelsens fem råd til at beskytte dig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at så mange som muligt ser vores råd og vejledninger. Derfor har vi også lavet pjecer og informeret i diverse printmedier, siger Niels Sandø.

Vær ikke bekymret, hvis du ikke modtager Digital Post

Ifølge lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet Sara Mosberg Iversen skal man ikke være nervøs for at misse vigtig information om corona, hvis ikke man er tilmeldt e-boks.

- Myndighedernes primære informationskilde er pressemøderne, som sendes på direkte tv. Derfor sender de heller ikke noget ud på e-boks, som ikke også nævnes der, siger hun.

Det vigtigste er information, information, information fra alle os til alle dem, der ikke ser digital post. Charlotte Avnsted-Vilmann, seniorkonsulent, Ældre Sagen

Når Sundhedsstyrelsen alligevel benytter sig af andre platforme som e-boks og sms-beskeder, er det primært for at nå de unge, som ikke nødvendigvis ser myndighedernes pressemøder, vurderer hun.

Hjælp hinanden

Har man mistanke om, at der er nogen i ens omgangskreds, der ikke har fået den nødvendige information, er det en god idé at hjælpe dem. Det siger Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen.

Læs også Lægens svar: Det vil fynboerne vide om corona

Også hos Ældre Sagen opfordrer de til, at vi alle – pårørende, hjemmepleje og personalet på plejehjem – husker at informere dem, der ikke får digital post.

- Det vigtigste er information, information, information fra alle os til alle dem, der ikke ser digital post, siger seniorkonsulent hos Ældre Sagen Charlotte Avnsted-Vilman.

Sådan får du svar på dine spørgsmål

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til coronavirus, og flere myndigheder har derfor oprettet hotlines for at kunne hjælpe dig med netop dine spørgsmål.

Du kan ringe døgnet rundt på den fælles myndighedshotline på 70 20 02 33 eller på www.coronasmitte.dk. Har du spørgsmål, som vi på TV 2/Fyn skal hjælpe dig med at finde svar på, kan du skrive til os her.