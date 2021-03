Test dig selv: Hvor pokker bliver din løn af?

Frikort: Alle unge har et såkaldt frikort, som oversat kan kaldes for en slags rabat i skat. Altså nogle penge du må tjene hvert år - uden at betale skat af dem (hvis du er under 18 har du et personfradrag på 35.300 kroner før skat. Er du over 18 år, er dit årlige personfradrag på 46.200 kroner før skat.)

Hovedkort: Når du har tjent over den grænse, skal du betale skat. Her kommer hovedkortet ind i billedet. Hovedkortet bruges til din hovedindtægt - for eksempel din SU eller et fuldtidsjob. Den medregner automatisk din rabat (personfradrag) og tjener du over den, skal du betale de 37 procent i skat. Hvis man kun har en indtægt, så vil skatten automatisk blive trukket fra hovedkortet.

Bikort: Hvis du så har to job – eller et job ved siden af SU’en - så skal du have fat i bikortet. Her bliver der trukket fuld skat af din løn. Det er vigtigt, at man ikke bruger sit hovedkort flere steder, da den så fratrækker rabatten flere steder, og derfor kommer man til at betale for lidt i skat. Dem skal man så betale tilbage – og få et ordentligt skattesmæk.

Kilde: Skat.dk