Fynske unges gæld er vokset: Se hvad folk skylder i din kommune

Regninger og rudekuverter.

For nogen fylder det ikke mere end et par månedlige klik i netbanken – ja, måske sker det helt automatisk. Men for en del unge bliver rykkere og gæld faste følgesvende i hverdagen.

Fyn er det sted i landet, hvor unges RKI-gæld er steget mest de seneste år, nemlig med 6,1 procent fra 2019-2020. Det viser en ny rapport om 18-30-åriges økonomi fra Finans Danmark.

- Vi kan ikke sige, hvorfor gælden stiger på Fyn. Men vi kan se, at der særligt er en stor stigning i Nyborg, hvor tallet er vokset med 10.000 kroner til at ligge på et gennemsnit på 45.000 kroners gæld per person, fortæller Niels Arne Dam, der er cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark

Færre dårlige betalere - men gælden vokser

Selve antallet af personer har været faldende de senere år, så færre unge havner i RKI-registret i dag sammenlignet med tidligere. Til gengæld vokser det gennemsnitlige beløb for misligholdt gæld hos de unge, der ender i RKI, i hele landet.

Over årene 2018-2021 er beløbet, unge i RKI gennemsnitligt skylder, vokset. Det viser nye tal fra Experians RKI-analyse. Foto: Grafik: David Moritz

For hele Region Syddanmark er gennemsnitsbeløbet steget fra i januar 2018 at ligge på 27.152 kroner til i januar 2021 at være vokset til 33.681 kroner ifølge tal, Experian har trukket for Bemærk. Det svarer til en stigning på 24 procent.

Ifølge beregninger på tallene fra Experian var fynske unges udestående gæld i januar på i alt 115.807.985 kroner. Ser man alene på de 18-20-årige står de for 1.796.922 kroner af gælden.

Hvad sker der, hvis jeg bliver registreret i RKI? Du kan blive registreret i RKI som dårlig betaler, hvis du ikke betaler dine regninger. Konsekvenserne ved at stå i RKI kan være, at du får nej til banklån, telefonabonnementer, konto- og kreditkort. Du kan også få nej til at købe ting på afbetaling eller at få udført opgaver af håndværkere. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Gæld

Og aldersfordelingen i kommunerne kan være en del af forklaringen på stigningen særligt på Østfyn, forklarer Niels Arne Dam:

- Nyborg har eksempelvis relativt mange unge i sluttyverne, og det er typisk dem med forholdsvis høj gæld.

Her kan du se, hvad den gennemsnitlige gæld er for unge og for den samlede befolkning i de ti fynske kommuner. Tallene er fra januar 2021 og trukket af Experian for Bemærk. Kan du ikke se grafikken, så tryk her.

Næsten hver femte får gældsproblemer i ungdommen

3.515 fynboer mellem 18-30 år er lige nu registreret i RKI som dårlige betalere, viser tallene, som Experian har trukket for Bemærk.

Næsten hver femte kommer i gældsproblemer i løbet af deres ungdom – enten kort eller i en længere periode ifølge en rapport fra Finans Danmark fra 2020.

- Dels hvis man grundlæggende ikke får afstemt ens forbrug med ens indkomst – og dels hvis der sker nogen store omvæltninger i ens liv, og man i den forbindelse ikke kommer på plads med økonomien i det, forklarer Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark.

Hvordan kan jeg ende i RKI? Du kan blive indberettet af et firma eller det offentlige, men der gælder en række regler: Du skal have modtaget tre skriftlige rykkere inden. Den sidste skal advare om, at du vil blive meldt til RKI

Det offentlige kan kun indberette dig, hvis du skylder mindst 7.500 kroner

Unge under 18 år må ikke registreres i RKI Du kan blive slettet fra registret, hvis du betaler din gæld. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Gæld Se mere

Kun halvdelen af unge har fået en introduktion

Når ovenstående er sagt, så har en stor gruppe unge også godt tag i deres egen økonomi. Dog savner en del unge bedre introduktion til privatøkonomien.

I en undersøgelse, der er omtalt i rapporten, svarer kun 54 procent af unge mellem 18 og 30 år, at de har fået introduktion til eller rådgivning om privatøkonomi. Blandt unge, der selv vurderer, at de har dårligt styr på økonomien, er det bare 32 procent, der svarer, at de har fået dette.

Mere end hver tiende ung er utilfreds med sin økonomi I en stikprøveundersøgelse blandt 944 fynske unge, som Bemærk har foretaget, svarer mere end hver tiende, at de er utilfredse med egen økonomi. Hvordan har du det med din nuværende økonomiske situation? 43 procent er tilfredse

11 procent er utilfredse

6 procent er meget utilfredse Hvor får du dine penge fra? 30 procent får penge af deres forældre

55 procent tjener penge i et fritidsjob

45 procent af de adspurgte har svaret 'SU' Kilde: Undersøgelse blandt 944 fynske unge foretaget af Bemærk i november 2020. Se mere

Det kan spille en rolle for unges forhold til penge og forbrug, i hvor høj grad der er blevet talt om emnet derhjemme.

- Det har noget at gøre med, hvor meget man får snakket økonomi. At have en bevidsthed om, at det, du låner, skal betales tilbage, og at du ikke bruger mere, end du tjener, siger Hans Kjems, der er afdelingsleder i Folkesparekassen Odense.

Vigtigt at komme godt fra start

Ifølge Connie Pilegaard Løgtholdt, der er bankrådgiver for privatkunder i Fynske Bank Svendborg, er det afgørende at få sig nogle gode vaner allerede tidligt, når det kommer til penge.

- Det er alfa og omega at komme godt fra start, for at unge kan lære at stå på egne ben, og det ikke bliver en hæmsko, men er noget helt naturligt, at man har styr på sin økonomi.

Derfor sætter TV 2 Fyns ungeredaktion Bemærk den kommende tid fokus på unges forbrug og viden om økonomi. Vi hjælper to unge kvinder med at få bedre styr på budgettet og dykker ned i alt fra regler om skat og kviklån til, hvordan du læser en lønseddel rigtigt.

Du kan følge med på Bemærks instagramprofil, facebookside og youtubekanal - og naturligvis her på tv2fyn.dk og i TV.