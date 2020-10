Til kamp mod madspild: Madoasen deler kasserede varer ud

Bordene hos Madoasen i Odense bugner af grøntsager, frugt, brød, kød og sågar slik. Maden skulle egentlig have været kasseret af supermarkeder i Odense, men i stedet har Kirsten Karvits sammen med en række andre frivillige hentet varerne i kassevis.

Alle kan komme og hente noget mad Kirsten Karvits, frivillig, Madoasen Odense

Og alle de mange varer bliver delt ud gratis til fynboer, hvis økonomi ikke altid rækker så langt.

- Nogle gange får vi top på, og det sker rigtig ofte, men andre gange kan vi komme forbi, og så har de ikke noget til os, siger Kirsten Karvits, som er én af de i alt otte frivillige i Madoasen.

Madoasen er oprettet af Stop Spild Lokalt og er den første af sin slags i Odense. I alt findes der 17 Madoaser rundt om i landet, og konceptet er det samme hos dem alle: at mindske madspild og samtidig hjælpe personer, hvor økonomien ikke altid rækker til den helt store handletur.

Alle hverdage kan man komme til Madoasen i Odense og hente ellers kasserede varer gratis. Foto: Alex Syrik

Stopper madspild og hjælper udsatte

Hvert år smider fynboerne sammen med resten af danskerne mere end 700.000 ton mad ud, og det mad har en værdi af 13,5 milliarder kroner.

Det store madspild svarer desuden til 2,8 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, og det er netop derfor, at Stop Spild Lokalt har oprettet Madoaser rundt omkring i landet.

- Alle kan komme og hente noget mad, men det er som oftest folk på overførselsindkomst, pensionister eller studerende, der kommer herned, siger Kirsten Karvits og tilføjer:

- Det er en rigtig stor hjælp til personer, der ikke har så mange midler.

Her ligger Madoasen Madoasen i Odense ligger på Stadionvej i Bolbro. Indgangen er mellem nummer 59 og 61.

Drømmer om flere Madoaser

Og én af de personer, der en gang om ugen lægger vejen forbi Madoasen i Odense, er Christina Agnete Johansen.

- Jamen for det første betyder det meget, at mad, der ellers skulle have været smidt ud, rent faktisk bliver brugt, for jeg synes at det er spild af ressourcer at smide så meget mad ud, siger hun til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Det er også en rigtig stor hjælp i hverdagen, når man for eksempel er på kontanthjælp, for så er der ikke så meget at gøre godt med, siger hun.

Selvom Madoasen i Odense stadig er forholdsvis ny, så går de frivillige allerede nu med drømme om at udvide. Først og fremmest vil Madoasen gerne finde større lokaler og flere frivillige, men i fremtiden drømmer de om at kunne udvide.

- Nu skal den her Madoase lige køre i et års tid, for at se, hvordan det går, men vi har allerede snakket om, at der skal én eller to Madoaser op og køre, siger Kirsten Karvits.

Madoasen i Odense har siden den åbnede uddelt mellem otte og ni tons mad.