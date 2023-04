Tre grunde til, at det kan være skidt at få mange penge tilbage i skat

Hvis du ønsker at gå tættere på nul og ikke få så mange penge tilbage i skat næste år, kræver det, at du sætter dig godt ind i din forskudsopgørelse. Det kan du gøre ved at følge de vejledninger, der ligger på Skats hjemmeside. Du kan løbende rette i din forskudsopgørelse.



Hvad skal du gøre med alle pengene?

Forbrugerøkonomen forstår dog udmærket, hvorfor mange fynboer jubler over at få mange penge tilbage i skat.

- Det føles meget værre at skulle betale penge tilbage i skat. En tabt krone er værre end en vunden krone, siger Ann Lehmann Erichsen.

Har du fået mange penge tilbage i skat, er det en god idé at overveje, hvad du så skal gøre med dem.

- Se på din økonomi, og om der er et problem, du skal løse. Det kan være, du bør lave et ekstraordinært afdrag på dit boliglån, siger Ann Lehmann Erichsen.

Skal de fyres af på sommerferien?

Det betyder ikke, at du ikke må fyre dem alle sammen af på en fed sommerferie.

- Hvis jeg drømte om at komme til Mallorca eller Kreta til sommer, og det gør jeg, så ryk pengene væk fra lønkontoen og over på din opsparingskonto. I næste måned komme der feriepenge. Så står de alle sammen og er klar, fortæller hun.

På Fyn er det især faaborgenserne og svendborgenserne, der får mange penge tilbage i skat.

Omvendt er det på Langeland og Ærø, at man får færrest penge tilbage i skat. Ifølge forbrugerøkonomen hænger det kort fortalt sammen med, at lønningerne er lavere i disse områder.

Herunder kan du se, hvor mange penge borgerne i din kommune i gennemsnit får tilbage i skat.