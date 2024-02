Tufi finder trøfler for en formue i danske skove - især én ting har overrasket trøffeljæger

- Tufi, kom her!

Francesco Ulisse råber på sin hund, men der kommer ingen reaktion. Hunden, en krølhåret, stor hvalp af racen Lagotto Romangnolo, har snuden i den våde skovbund og ænser ham ikke. Efter et sekund kommer forklaringen, da det der ligner en klump mørk mudder bliver skubbet foran dens næse.

- Se her! Det er en trøffel. En rigtig fin en, smiler Francesco Ulisse, snuser til knolden og rækker den bagefter til reporteren. Gennem lugten af fugtig, mudret skovbund kan man fornemme den skarpe, nøddeagtig duft af trøffel.

- Det er et godt sted lige her i denne skov, afslører den tidligere restauratør fra Odense, der i dag som 81-årig for længst er gået på pension og i stedet har kastet sig over jagten på trøfler.

12 kilo trøfler på to måneder

- Nu kan jeg ikke lide at prale, men i november og december har Tufi og jeg fundet over 12 kilo trøfler. Det er mange, slår han fast med et nik.

De 12 kilo har en samlet pris på 60.000 kroner.

- Jeg tager 5 kroner per gram, så det er jo 5.000 kr. for et kilo. Jeg kender et supermarked i Odense, der også kan skaffe trøfler, og det er til 18.000 kroner for et kilo.



Vi er et hemmeligt sted på Fyn. I en af fem skove, hvor Francesco Ulisse finder trøfler. Stederne holdes hemmelige, så der ikke kommer andre og snuser sig frem til de trøfler, der bruges af alverdens kokke i den finere madlavning, og som - ikke mindst - koster tusindvis af kroner for et kilo.