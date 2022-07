Turister strømmer til Fyn: - De bruger flere penge end danskerne

Der er godt fyldt op på de fynske campingpladser i øjeblikket. Men i år kan man høre flere forskellige sprog, hvis man går en tur på pladserne.

De udenlandske turister er nemlig vendt tilbage efter flere år med coronanedlukninger. Og det kan de blandt andet mærke på campingpladsen CampOne Assens Strand.

- Vi har haft nogle dage, hvor vi har kunnet se på vores statistikker, der faktisk har været flere fra udlandet, end der har været fra Danmark, siger Christian Skytte Blaabjerg, der er medejer af campingpladsen.

Hollændere, tyskere og nordmænd. Det er bare nogle af de nationaliteter, man kan finde på campingpladsen Vejlby Fed Strand Camping denne sommer. Her er omkring 30 procent af gæsterne i år udenlandske. Sidste år udgjorde de 6-7 procent.

Og selvom de fynske campingpladser ikke var lige så hårdt ramt under corona som andre dele af turistbranchen, fordi danskerne stadig tog på camping, så er der alligevel fordele ved, at de udenlandske campister vender tilbage.

- Deres ferie ligger jo også uden for danskernes ferie, så det gør jo, at vi får en bedre spredning på vores gæster, og vores højsæson bliver lidt bredere, siger Jane Madvig, medejer af Vejlby Fed Strand Camping.

Positivt for erhvervslivet

Det er ikke kun campingpladserne, der er glade for at se de udenlandske turister igen. I Assens Kommune kan de også mærke en forskel, når der kommer andre nationaliteter på besøg. Ifølge formand for Dansk Erhvervsfremme Region Fyn og direktør for Udvikling Assens, Kristine Lawaetz Lyngbo, gavner det nemlig generelt erhvervslivet i kommunen.

- De bruger en lille smule flere penge end danske turister, lidt ligesom vi andre gør, når vi er i Spanien eller Italien, siger hun.

Selvom sæsonen langt fra er slut, og det derfor kan være svært at spå om, så regner hun med, at i år bliver en smule bedre for de fynske virksomheder end 2019.

Pandemien gav læring

Men selv hvis sommerferien bliver lige så god som før corona, så er der meget læring, de fynske virksomheder kan tage med sig videre. På CampOne Assens Strand er de blevet bedre til at omstille sig.

- Sker noget lignende igen, så har man jo trods alt noget i rygsækken, siger medejer Christian Skytte Blaabjerg.

Ifølge formand for Dansk Erhvervsfremme Region Fyn Kristine Lawaetz Lyngbo er det også en nødvendig evne, at virksomhederne er i stand til at sadle om efter de senere år.

- Vi kan ikke tage næste år for givet. Vi kan måske ikke engang tage næste måned for givet, siger hun og fortsætter:

- Hvis ikke corona har lært os det, så var det et skib i Suez-kanalen eller brexit eller noget helt andet, siger hun.

Det er ikke kun de udenlandske turister, der fylder på campingpladserne. Selvom det nu igen er muligt for danskerne at rejse, så vælger flere alligevel at holde ferien på de danske campingspladser. Blandt andet på grund af de stigende benzinpriser.