Fynsk campingfeber fortsætter: - Vi har fået smag for at campere herhjemme

Der er travlhed på de fynske campingpladser.

2021 var et rekordår for dansk camping, hvor mange danskere på grund af coronapandemien valgte at holde ferie i Danmark, og noget tyder på, at 2022 også bliver et godt år.

- Vi er så tæt på at være fyldt om, som vi kan være. Vi har plads til dem, der kommer og skal have et par enkelte overnatninger, men ellers så er vi fyldt helt op, siger Jane Madvig, der ejer Vejlby Fed Strand Camping.

Jane Madvig fortæller, at campingpladsen også var fuldt booket sidste år, men hvor mange af pladserne i 2021 var optaget af danskere, så oplever hun i år flere besøgende fra blandt andet Norge, Tyskland og Holland.

Det er dyrt at køre langt

Der er dog stadig mange danskere, der vælger at feriere på de fynske campingpladser. Det er for eksempel tilfældet for Finn og Helle Bendix.

- Vi har camperet herhjemme på grund af corona de sidste par år, og det har vi egentlig fået smag for. Der er jo nogen dejlige steder i Danmark, siger Finn Bendixen.

Normalt plejer kursen at være sat mod Italien eller Frankrig, når ægteparret hægter campingvognen på bilen og kører på sommerferie, men i år hedder destinationen Sydfyn og ikke Sydeuropa.