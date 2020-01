Tusindvis af fynske huse risikerer oversvømmelser

Når områder af Danmark i fremtiden bliver ramt af såkaldte 100-årshændelser eller stormfloder, er tusindvis af huse i fare for at blive oversvømmet.

Det viser en ny analyse, som Region Midtjylland og virksomheden SCALGO har foretaget for Danske Regioner.

Ifølge analysen er 108.000 bygninger i Region Syddanmark i risikozonen. Der er hovedsagligt tale om huse, der ligger i lavninger, men også ved vandløb og hav kan der være problemer. De vil ikke blive oversvømmet på én gang, men de ligger i områder, hvor risikoen eksisterer.

Læs også Klimasikring er et sammenskudsgilde: Arkitekter bydes op til konkurrence

Danske Regioner mener, at ansvaret for at udarbejde klimahandlingsplaner skal flyttes fra kommunerne til regionerne. Det fortæller formanden for regionernes miljø- og ressourceudvalg, Heino Knudsen (S).

- Vi foreslår, at man ændrer lovgivningen, således at regionerne i samarbejde med kommunerne får ansvar for at udarbejde regionale klimatilpasningsplaner.

Fynske borgmestre: Staten skal træde til

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), er ikke afvisende over for, at regionerne skal spille en større rolle, men peger på, at problemet i højere grad ligger et andet sted.

- Først og fremmest giver det økonomiske udfordringer, fordi det er meget store projekter, som blandt andre vi skal i gang med. Mange af vores kystbyer er jo truede af oversvømmelser, og det er investeringer i 10 millioner-klassen, hvis ikke endnu mere, siger han.

Læs også Ulovlig kemi løber stadig ud i Odenses vandløb

Regeringen vil i løbet af foråret 2020 forhandle en klimahandlingsplan på plads med Folketingets partier, og Hans Stavnsager mener, at man skal afvente den plan, inden man begynder at lave om på, hvem der har ansvar for hvad.

- Vi har en forventning om, at staten - når klimahandlingsplanen kommer - kan være med til at løse nogle af de udfordringer. Vi ved også selv, at vi skal til lommerne og have penge op, men i øjeblikket er det jo kun vores ansvar, og der har vi brug for at få nogle flere med. Ikke mindst staten.

I Kerteminde Kommune var der for et år siden oversvømmelser to gange på en uge, og borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) mener ligeledes, at staten bør træde til økonomisk.

- På myndighedsdelen kunne jeg sagtens se, at det kunne være dem (regionerne red.), der koordinerede indsatsen. Lige nu og her er det i hver enkelt kommune, man skal varetage den indsats.

- I forhold til at finasiere det, tænker jeg ikke, det skal ligge i regionerne. Jeg mener stadigvæk, at det er noget, man må tage på sig statsligt, siger han.

Læs også Fynske borgmestre vil samarbejde om grøn vision for Fyn

KL har svært ved at se idéen.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) peger formand for miljø- og forsyningsudvalget Jacob Bjerregaard (S) på, at kommunerne har gode erfaringer med løsninger på tværs af kommunegrænser.

- Vi har allerede gode erfaringer flere steder i landet med løsninger, der er skabt på tværs af kommuner og i samarbejde med borgere.

- Vi har svært ved at se, hvordan et ekstra regionalt led vil styrke indsatsen, siger Jacob Bjerregaard i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Regionerne vil senere i januar præsentere miljøminister Lea Wermelin (S) for idéen om en ændret ansvarsfordeling.