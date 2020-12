TV 2 Fyn søger fynboer: Vil du have hjælp til din privatøkonomi?

Pernille Odgaard står bag bloggen moneymum, hvor hun blandt andet deler ud af sin egen økonomi for at åbne økonomiverdenen. Hun har desuden 10 års erfaring som bankrådgiver i Nordea og som i dag arbejder som Senior Personal Banker og tidligere har været filialdirektør i samme bank. Pernille vil være mentor for en fynbo, der ønsker at spare op til en stor drøm.

Hans Kjems fra Folkesparekassen i Odense er mangeårig privatkunderådgiver og fik i sidste uge titlen som ny chef for alle privatkunderådgivere i sparekassen. Han har rådgivet trængende på værestedet Paraplyen i Nørregade i Odense og har erfaring med - og et stort hjerte for - de mindre bemidlede. Hans vil være mentor for den fynbo, der mangler hjælp til at få rådighedsbeløbet til at slå til.

Morten Bang er 30 år og professionel investor og selvstændig rådgiver. Han har stor erfaring med aktieinvestering og har investeret siden, han fyldte 15 år. I dag ejer han 45 lejligheder i Odense. Morten holder herudover foredag om investering og hjælper kunder over hele landet, som gerne vil lære at investere. Han er mentor for fynboen, der vil lære at investere sine penge.