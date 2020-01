Ung fynbo sætter danmarksrekord til Sportslørdag

- Det var pokkers hårdt.

Sådan sagde cykelrytteren Ian Millennium, da han efter 40 hæsblæsende omgange havde slået danmarksrekorden i Derny Pace på Odense Cykelbane.

- Jeg har trænet meget for det her på det sidste, så det var fedt nu at prøve at slå rekorden, sagde den forpustede banerytter, da han steg af cyklen.

Derny Pace er en disciplin inden for banecykling, hvor en banerytter skal cykle en distance på ti kilometer. Under de første runder fører en speciel slags knallert kaldet en derny an. Ian Millenniums rekordforsøg blev kommenteret af Allan Poulsen, der var imponeret over den 18-årige cykelrytters resultat.

- Det var fantastisk det her - at slå den med 13 sekunder er jo helt vildt, sagde han.

De bedste tider i verden

Den nye titel som rekordindehaver er Ian Millennium glad for. Han er klar til at forsvare den, hvis nogen prøver at tage den fra ham.

- Det er jo stort, når det er en dansk rekord. Hvis ikke det kommer til at stå et sted, skriver jeg det selv ned, sagde Ian Millennium.

Ham, der vandt sidste år, er blevet dansk mester i år, så nu må vi se, om Ian kan leve op til det Allan Poulsen

Han havde også kun ros tilovers for Odense Cykelbane, som er kendt for flere flotte resultater.

- De to bedste tider i verden er sat i Mexico City i den tynde luft, de to næste tider er sat her i Odense på tredje og fjerdepladsen. Vi har en af verdens hurtigste cykelbaner, sagde Allan Poulsen.

Han glæder sig til at se, hvad Ian Millennium opnår i fremtiden:

- Ham, der vandt sidste år, er blevet dansk mester i år, så nu må vi se, om Ian kan leve op til det.