Unge spritbilister er årsag til mange dræbte i trafikken

Fulde bilister i alderen 17 til 24 år er årsag til hver tredje dræbte eller alvorligt tilskadekommet i spritulykker i bil.

I perioden 2017 til 2021 var det 189 ud af i alt 523 dræbte eller tilskadekomne i ulykker med en spirituspåvirket bilist, hvor føreren af bilen var i alderen 17 til 24 år, viser tal fra Vejdirektoratets Ulykkesstatistik.

Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden sætter nu fokus på problemet med en kampagne målrettet de unge.

- Som ung har man generelt set større risiko for at komme til skade i trafikken end andre aldersgrupper. Det skyldes blandt andet manglende erfaring og en generelt større risikovillighed.

- Og hvis man så ovenikøbet har drukket alkohol, så har man alle ingredienserne til en rigtig farlig cocktail, når man taler unge og trafik, siger Morten Wehner, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Unge markant overrepræsenteret

I en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Wilke svarer 12 procent af de 17-24-årige bilister, at de har kørt spritkørsel inden for det seneste år.

Til sammenligning gælder det for fire procent af bilisterne over 25 år.

De unge i aldersgruppen udgør cirka ti procent af befolkningen. Derfor vurderer Rådet for Sikker Trafik, at unge bilister er markant overrepræsenteret som førere i spritulykker, hvor der er dræbte eller alvorligt tilskadekomne.

Rådet for Sikker Trafik foreslår blandt andet en promillegrænse på 0,2 for nye bilister for at nedbringe antallet af spritkørsler blandt unge.

Promillegrænsen er i dag på 0,5 for alle i Danmark.

Det direkte råd til de unge er dog klart at lade bilen stå, hvis man har drukket. Og her kan der være flere løsninger, hvis man skal hjem efter en fest, siger Morten Wehner.

- Det allerbedste råd er, at man planlægger, hvordan man kommer hjem inden man skal til fest eller et socialt arrangement, hvor man ved, der bliver serveret alkohol.

- Det kan også være, man er nogle venner, der tager afsted sammen, og man på forhånd aftaler, hvem der holder sig ædru og kører hjem. Hvis man stadig bor hjemme, så er det altså også et rigtig godt råd, at man ringer til sine forældre og beder om at blive hentet, hvis man har drukket alkohol, siger han.

Landkommuner ekstra udsatte

Det er særligt i landkommunerne, hvor der sker mange ulykker, i forhold til antallet af unge som bor der.

I hovedstads- og storbykommunerne bor 49 procent af landets 17-24-årige, mens det kun er 15 procent af de alvorlige ulykker, som sker her.

Blot 17 procent af de unge 17-24-årige bor i landkommunerne.

Her er det dog hele 41 procent af de alvorlige ulykker med enten dødsfald eller alvorligt tilskadekomne, som sker.

Ifølge Morten Wehner skyldes den store forskel, at det i landkommunerne er langt sværere at komme hjem med enten cykel eller offentlig transport end i de større byer.