Vejvreden stiger: Sådan skaber Fynbus god stemning i trafikken

Vejvrede er et stigende problem, som de fleste har stødt på. Hos Keolis, der driver Fynbus, har de dog en særlig strategi til at holde den gode stemning på vejen.

Antallet af personer, der en eller flere gange om måneden oplever vejvrede er steget fra 55 procent i 2017 til 63 procent i 2019 i følge en undersøgelse fra GF-Fonden.

Senest var vejvreden i spil på Fyn i fredags, da to bilister kom i håndgemæng på Lillebæltsbroen. Det er dog ikke altid, at det udvikler sig til mere end en hævet langefinger.

I følge trafikpsykologen Mette Møller er vejvrede noget, der øger risikoen for ulykker. Derfor skal man prøve at undgå at blive vred.

- Det vigtige er at håndtere sin vrede på en konstruktiv måde, siger Mette Møller.

Tak for hjælpen

Vejvrede er heller ikke et ukendt fænomen hos Keolis, der driver de fynske busser. Kim Hannibalsen har været buschauffør siden 1991, så han har set sin del af vrede bilister på vejene.

- Nu har jeg været i branchen i så mange år. Så selvfølgelig har jeg oplevet, at nogen bliver sure. Andet ville være mærkeligt, siger Kim Hannibalsen, der er driftskoordinator og buschauffør hos Keolis.

Uffe Tokehøj, der er driftschef for Keolis, hører også om episoderne. Men selvom det er svært at forebygge, har de dog en særlig knap, der kan hjælpe lidt på humøret på vejen.

- Sidste år, der havde vi faktisk en chauffør, som blev slået af en cyklist, som følte, at bussen ikke gjorde det den skulle. Det er svært at forebygge episoder som den. Vi uddanner vores chauffører i at være i stand til at håndtere konflikter. Men meget konkret, har vi et lille skilt bag på bussen, forklarer Uffe Tokehøj.

Skiltet bag på bussen skifter imellem en glad smiley og 'tak', når bilister viser hensyn. Foto: Alexander Aagaard

Den lille smiley bag på bussen, der blinker med et 'tak', har været installeret i busserne siden 2015, og er meget efterspurgt blandt chaufførerne. Smileyen bruges ikke andre steder i landet end her på Fyn.

Også Kim Hannibalsen er glad for knappen, der udløser en smiley og et 'tak'.

- Vi giver et smiley og en tak, når folk holder tilbage for os. Det er en erkendelse og en tak for hjælpen. Så kan det være, de smiler og tænker, det gør vi lige næste gang igen, siger Kim Hannibalsen.

Betyder noget i hverdagen

I følge trafikpsykologen Mette Møller kan vi som mennesker ikke undgå at være vrede i løbet af livet - heller ikke i bilen. Men man kan gøre lidt selv for, at man ikke eskalerer en situation. Det handler blandt andet om at køre i god tid, så man ikke har travlt, og at man ikke giver igen. Hør hendes råd i videoen herunder.

Trafikpsykolog Mette Møller har flere gode råd, der kan gøre dig mindre vred i bilen, eller kan hjælpe dig til at håndtere vrede bilister.

På DTU viser en undersøgelse, at de dårlige oplevelser man får i bilen, bærer man også på i længere tid efterfølgende.

- Så det er ikke kun sikkerhed, det handler om, men også trivsel, siger Mette Møller.

Men hjælper det så, at give en smiley og et 'tak' med på vejen?

- Man kan håbe på, at positive budskaber påvirker hinanden, og at det smitter andre trafikanter, så de får en rarere grundstemning, siger Mette Møller.

Men både Uffe Tokehøj og Kim Hannibalsen er ikke i tvivl.

- For mig ændrer det noget, og jeg tror også, mine kolleger har det sådan. Vi har muligheden for at sige tak, så jeg tror helt sikkert, den gør en forskel, siger Kim Hannibalsen.

- Vi får positive tilbagemeldinger på det. Der er faktisk nogen, der skriver og siger tak for, at vi siger tak. Det er en lille ting, men det betyder da noget i hverdagen, siger Uffe Tokehøj.