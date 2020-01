Flere oplever vejvrede: Utålmodige bilister skælder ud i trafikken

To bilister på vej fra Jylland til Fyn standsede flere gange på motorvejen og kom i håndgemæng på Lillebæltsbroen fredag aften.

Vejvrede udvikler sig ikke altid udvikler så voldsomt, men antallet af personer, der en eller flere gange om måneden oplever vejvrede er ifølge en undersøgelse fra GF-Fonden steget i løbet af de seneste to år.

Læs også Ekstremt tilfælde af vejvrede: Politiet søger vidner til voldsomt opgør mellem to bilister

Fra 2017 til 2019 steg tallet fra 55 procent til 63 procent.

Folk mangler tålmodighed

Den udvikling kan Bettina Johansen, der er kørelærer i Odense, godt genkende. Når hun er ude at køre med elever, oplever hun ofte, at man tiltrækker de andre bilisters vrede.

- Folk holder og dytter, hvis eleven går i stå, eller hvis man ikke kommer hurtigt nok over krydset.

Det er en blanding af overvurdering af egne og manglende tålmodighed, der er årsagen, mener kørerlæreren.

- Jeg tror, det har noget at gøre med folks tålmodighed, deres temperament, og at de, når de har haft kørekort et stykke tid, synes, de er de bedste bilister, siger hun.

Læs også Kan løfte et tog: Ny redningsvogn skal sættes ind ved uheld på letbanen

Kørelærerformand vil have mere politi

Bent Conradsen er formand for Foreningen af Frie Kørelærere. Han mener, at der skal mere politikontrol til for, at man kan løse problemet i trafikken. Han tror ikke på, at der er andre veje til færre vrede bilister.

- Den holdningsændring kan jeg ikke se, hvor skulle komme fra. Vi kan ikke nå at gøre det. Deres poder har vi i halvanden måned, to måneder, nogle tre måneder - alt efter, hvad det er for en form for hold, de kører, og der kan vi ikke nå at ændre det, siger han.

Selvom Bettina Johansen mener, at fynboerne generelt kører pænt, har hun en bøn til de trafikanter, der kæmper med tålmodigheden.

- Tag hensyn til hinanden. Vi skal være her allesammen. Og kør efter de regler, som færdselsloven siger.

Vred i trafikken TV 2/Fyn vil gerne i kontakt med bilister, der har svært ved at styre deres temperament i trafikken eller har oplevet, at andre har svært ved det. Hvis du selv mener, du falder i en af de kategorier og har lyst til at tale åbent om det, kan du kontakte redaktionen på redaktionen@tv2fyn.dk eller sende os et tip her.