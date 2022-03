Viktor Axelsen kåret til Årets Fynske Sportsnavn

Prisen som Årets Fynske Sportsnavn kan ’kun’ vindes af den samme person tre gange. Dermed bliver prisen som årets fynske sportsnavn 2021 altså den sidste af slagsen for Viktor Axelsen. Her gør han speedwaykører Nicki Pedersen ved selskab, som vandt prisen i 2003, 2007 og 2008.

Viktor Axelsen spiller i disse dage German Open, og kunne derfor ikke være til stede til prisoverrækkelsen. I en video takker han for prisen der betyder meget for ham ovenpå et vildt år.

Hør takketalen fra Viktor Axelsens mor