Yankuba Minteh er OB's nye guldfugl: - Hans egenskaber er ekstreme

Denne aften i september er usædvanligt mange mennesker at finde på Nature Energy Park i Odense for at overvære OB's møde med FC København.

Ved stillingen 1-1 præsenteres de i det 86. minut for en spiller, de ikke har mødt før.

Yankuba Minteh er akademispiller i OB. Af den årsag har han, som den eneste OB-spiller, intet navn på sin trøje - kun tallet 40. Kort forinden er han flyttet fra hjemlandet Gambia til Danmark og Odense. Denne aften gør han sin entré i det fineste danske fodboldselskab.

Hvad hverken han eller tilskuerne ved på det her tidspunkt er, at han om lidt skal være manden bag et af de mest mindeværdige OB-øjeblikke i lang tid.

Efter en mislykket tackling fra FCK’s målmand ender bolden tilfældigt hos Yankuba Minteh. Han tager den til sig, tager et kort træk og sparker den i mål.

Foran ham eksploderer OB’s mest inkarnerede fans på det, der hedder Richard Møller Nielsen-tribunen.

Yankuba Minteh vender rundt, løfter sin højre pegefinger mod den mørke, fynske aftenhimmel og stormer i eufori mod udskiftningsbænken, hvor han tiljubles af sine holdkammerater.

Det hele ender i én, stor jubelbunke – inden det få minutter senere kulminerer i én, stor fynsk fodboldfest. OB har besejret FC København, og Yankuba Minteh er med ét blevet OB-fansenes nye darling.

Den gambianske Messi

- Han er en offensiv spiller. Teknisk er han på et ret højt niveau. Han er godt nok ung, og i forhold til niveauet i Danmark, skal man give ham tid til at udvikle sig.

I ankomsthallen i Billund Lufthavn står Bakary Bujang. Han er agent og rådgiver for Yankuba Minteh, der om lidt ankommer til Danmark for at tilslutte sig OB og få fast arbejdsplads i Ådalen.

- Hvis man siger hans rigtige navn i Gambia, er der ingen, der ved hvem han er. Hvis man siger "Messi", ved alle, hvem han er, siger han.

- Han kommer fra ydmyge omgivelser i Gambia. Hele hans familie håber på, at han lykkes med det her. Det er derfor, de giver slip på ham allerede som 18-årig.

Faktisk er det tredje gang, Yankuba Minteh er i Danmark.

Af to omgange har han tidligere været i Odense til prøvetræning. Her han klubben set ham an, inden de nu har besluttet at tilbyde ham en to-årig kontrakt gældende til 2024. I første omgang som fast inventar på klubbens U19-hold.

- Min familie er meget glade

- Min familie er meget glade. De har bedt for, at jeg skulle få en kontrakt udenfor Afrika. At spille i Afrika er meget svært, fordi du nok penge. Hvis du tager til Europa, kan du måske hjælpe din familie hjemme i Afrika.

Ordene er Yankuba Mintehs. På vej fra Billund Lufthavn til Ådalen sætter han ord på skiftet til Danmark og OB.

På bagsædet af rådgiver Bakary Bujangs bil, finder han plads til ikke kun at glæde sig, men også at have forventninger om endnu mere.

- Jeg vil gøre mit allerbedste. Det her er ikke det niveau, jeg vil spille på. Jeg vil spille på et endnu højere niveau.

Hurtig forfremmelse

Og netop et højere niveau kommer Yankuba Minteh til at optræde på, hurtigere end de fleste havde forventet.

Efter en række fornemme præstationer, forfremmes han kort efter til klubbens bedste mandskab i Superligaen.

- Det er vel et eksempel på en spiller, der kun har fodbold. Der er ikke så mange andre veje, som kommer til at tage ham videre i den her sammenhæng, fortæller fodbolddirektør, Björn Wesström.

- Han har fysiske egenskaber, som er ekstreme - og de er også ekstreme på superliganiveau.

- Vi synes, han er klar, og så får han muligheden.

Yankuba Minteh får dermed sit navn på trøjen og et nyt nummer. Fremover skal han bære trøje nummer 30. Nøjagtigt som Messi - den argentinske af slagsen - gjorde det i sine første år i FC Barcelona.

Bud fra udlandet

Og de gode præstationer fortsætter i trøje nummer 30.

Yankuba Mintehs egenskaber bliver derfor også bemærket udenfor Danmarks grænser. OB har sågar modtaget konkrete bud på Minteh. Det fortæller fodbolddirektør i OB, Björn Wesström i serien "En gang Odense - altid Odense".

- Vi har fået to bud. Dem fik vi i december, men det er sådan, at bare fordi det står på Twitter, eller at journalister skriver om det, betyder det ikke, at det er konkret, og jeg forholder mig til det, der er konkret.

Og processen med at evaluere de tilbud, der er kommet på Yankuba Minteh, har da også været ganske kort, fortæller Wesström.

- Processen er, at man får et tilbud, ser på cifrene og indser, at det ikke er i nærheden af det, vi vil have.

- Det som får Yankuba til at tage næste gode skridt, er, at holde fast i det, vi har nu, og ikke ændre for meget slutter han.

Foreløbigt er der ikke ændret på Yankuba Mintehs arbejdsplads, der fortsat er Ådalen i Odense. Om det nært forestående transfervindue kommer til at ændre på det, vil tiden vise.