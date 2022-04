14-årige Sophia giver ældre nærvær: Kan måske løse et stort problem i Kerteminde

Men en ting er, at de hygger sig. Noget andet er, om jobbet rent faktisk får Sophia, Jannick og Josefine til at uddanne sig til at blive de varme hænder, som kommunen mangler.

Tror du, det her arbejde kan få dig til at overveje at søge ind i pleje senere i livet?



- Helt sikkert. Det giver en meget stor hjælp og indblik i, hvad man skal kunne gøre og være god til for at arbejde i et plejecenter, siger Jannick Sørensen, som tror, han ender med at arbejde i et plejecenter.

Sophia Østerby Breinholdt regner også med at få et lignende arbejde.

- Ja, helt bestemt. Eller i hvert fald i sundhedsvæsenet. Jeg har altid villet arbejde med mennesker, fortæller hun.