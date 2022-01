Jagten på sosu'er er for alvor sat ind: - Vi mangler nogle kolleger

Og mens Tage Finsen kan mærke travlheden, så fortæller Jane Mouritsen, som udover at være sosu-hjælper også er tillidsmand, at det er en udfordring at rekruttere nye kolleger.

- Det er et dagligt pres på os, at vi mangler nogle kolleger. Der bliver trukket lidt mere på os andre, især de faglærte. Vi har nogle rigtig gode hjælpere, som vi hjælper godt på vej, og vi ønsker virkelig at få nogle flere, siger Jane Mouritsen og uddyber:

- Presset ligger i, at vi render rigtig stærkt. Det er virkelig indimellem ikke nemt, at nå de opgaver man har i dagligdagen over for de ældre borgere.

Samtidig kan sosu'erne risikere at blive indkaldt på fridage, og det kan ramme familielivet hårdt, når de er vagtsat hver anden weekend i forvejen.

Underbemandet

De ledige stillinger er svære at få besat, så i øjeblikket mangler der seks ansatte - eller lidt over ti procent af bemandingen - alene på Trollehøj Plejecenter.

Derfor skal der hekses og trylles på en arbejdsdag for at løse opgaverne.

- Vi brænder jo for vores fag. Vi brænder jo for at hjælpe de ældre, og i stor udstrækning kan vi også gøre det - så rokerer vi lidt rundt, siger Jane Mouritsen.

Men nemt er det ikke, siger hun:

- Vi prøver ikke at have dårlig samvittighed, for vi skal også kunne være i det, og vi yder jo alt, hvad vi kan i dagligdagen.

For Jane Mouritsen er det alligevel ikke svært at finde motivationen til arbejdet:



- Det er fantastisk, at kunne hjælpe nogen, der virkelig har brug for det. Og de er jo dybt, dybt taknemmelige. Du går de fleste dage hjem med en rigtig god følelse i maven over, at du har gjort noget rigtig godt for andre.

- Jeg kan da varmt anbefale det, fordi det er sindssygt givende, siger Jane Mouritsen.