Her er 17 gode råd: Flere danskere vil gerne spare på energien

Seks ud af ti borgere i Region Syddanmark går nu mere op i prisen på el og varme end for et år siden.

Det viser en ny undersøgelse fra Energistyrelsen.

- I en tid med meget høje priser på især naturgas, olie og strøm risikerer mange husstande at få en ekstra stor el- og varmeregning. Derfor er det godt, at rigtig mange danskere har fået øjnene op for priserne på energi, siger Matilde Grøn Bjørneboe, der er ansvarlig for Energistyrelsens SparEnergi.dk, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti danskere nu er mere motiverede for at spare på energien, end de var for et halv år siden.

- Det er godt for deres økonomi og vores alles energiforsyning. Og de sidste danskere kan nemt hoppe med på vognen. Det er godt at skrue ned for varmen, når vi kan, og bruge strømmen med omtanke og når den er billigst, fortæller Matilde Grøn Bjørneboe.

TV 2 Fyn har her samlet en liste med gode råd, der guider dig til at spare på strømmen.