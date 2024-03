David mod Goliat: Kerteminde vil begrænse røvfulden, når de møder GOG

- At vi skal slå GOG, svarer jo til, at jeg skal vinde i et 100-meterløb over Usain Bolt, lyder det fra Kerteminde Håndbolds træner, Rasmus Bøye.

Hans mandskab har trukket mesterholdet fra Gudme i pokalturneringen. Og selvom det nok er lig med et stensikkert exit, var jublen stadig stor, da det blev annonceret, at håndboldgiganterne fra Sydfyn ville komme til Kerteminde.

- Vi ville jo ryge ud af pokalturneringen alligevel. Så hellere gøre det i en fyldt hal, hvor vi møder nogle af landets største håndboldstjerner. Gutterne på holdet er jo vant til at tage til Gudme for at se dem spille mod andre internationale hold i Champions League. Jeg er sikker på, at det bliver en speciel oplevelse for dem pludselig at skulle møde dem på banen face to face.

Klublegende

Anfører Claus Baslund, eller "Bas" som han bliver kaldt på banen, har spillet i Kerteminde Håndbold hele sit liv. Til dagligt er han leder i Nordea i Nyborg og Kerteminde, men mandag efter arbejde skifter han jakkesættet og lakskoene ud med harpiks på hænderne og Kerteminde HK's røde trøje.

- Kerteminde og Kerteminde Håndbold har en helt speciel plads i mit hjerte. Jeg er stolt over, at jeg som anfører kan løbe først ind på banen mod GOG på mandag. Men klubben er så meget mere end bare kampen mod GOG. Vi vil vise, at vi har et fedt sammenhold og dyrker fællesskabet. Det er også det, der gør, at vi nogle gange sender vores dygtigste ungdomsspillere til eksempelvis GOG. Det er en ære at få lov at spille sådan en kamp.

Claus Baslund ser ofte GOG spille kampe i fjernsynet, både i den hjemmelige liga og når GOG spiller Champions League.

- Man kan sige, at vi har set meget video på dem, så vi er forberedte på et niveau, man sjældent kan være i hvert fald, griner han.

Mirakler og bestikkelse

Både anfører og træner erkender, at den her kamp bliver en på opleveren, og at man ikke skal forvente at se Kerteminde Håndbold i næste runde af pokalturneringen.

- Kommer GOG herned med en masse reservespillere og tager let på opgaven, så skal vi nok byde dem op til dans, men i bund og grund handler det nok om at begrænse røvfulden, smiler cheftræner Rasmus Bøye.

- Vi går ind til alle kampe med intentionen om at vinde, men lige i det her tilfælde ville dommeren nok skulle bestikkes på forhånd, hvis ville skulle have nogen som helst chance for at vinde, slutter anfører Claus Baslund.