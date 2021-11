Duel om borgmesterposten i Kerteminde: - Velfærd skal altså også løses som borgmester

De seneste fire kommunalvalg i kommunen har givet fire forskellige borgmestre fra tre forskellige partier. Kerteminde har en forhistorie, hvor der indgår kup, alliancer på tværs af partier og lange konstitueringsprocesser

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 var Kerteminde Kommune ikke bare den sidste kommune på Fyn til at udpege en borgmester, men også på landsplan.

For forløbet op til konstitueringsaftalen ved valget i 2017 var kaotisk. Her var der et blåt flertal i kommunen, efter stemmerne var talt op med Klavs Norup Laridsen fra Konservative som den helt store sejrherre med 1345 personlige stemmer. Alligevel endte Kerteminde som bekendt med en rød borgmester. Venstre endte med at trække sig fra borgmesterposten og pege på Socialdemokratiets Kasper Ejsing Olesen - på trods af at vælgerne havde peget på en blå borgmester.

- Når jeg bliver borgmester

Derfor blev der også kæmpet med næb og klør ved aftenens borgmesterduel til valgfolkefest på Lundsgaard Gods i Kerteminde. Her mødtes Klavs Norup Lauridsen (C), Kasper Ejsing Olesen (S) og Jens Gantriis (V) til en debat om, hvorfor det netop skal være dem, der skal sidde for bordenden som borgmester den 1. januar 2022.