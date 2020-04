Fællesskål i Kerteminde skal minde folk om sammenhold

Påsken er en tid, hvor mange normalt samles med familie og venner. Og netop fællesskabet er noget af det, de også vægter højt i Kerteminde Kommune.

Derfor har VisitKerteminde benyttet anledningen til at dyrke det ved hjælp af virtuelle påskehilsner på Facebook, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

- Ideen er opstået, fordi det er hårdt i øjeblikket. Både for erhvervslivet, dem, der bor her, og dem, der arbejder her. Der er ikke nogen, der ikke er berørt af den her situation, siger hun.

Fra klokken 13 torsdag har alle kunnet bridrage, sende en hilsen, og vise hvordan påsken foregår hos dem i år.

Præcis som for 80 år siden er vi besat Kasper Ejsing Olesen, borgmester (S), Kerteminde Kommune

Vi er besat

Forud for den fælles skål har flere lokale aktører allerede bidraget til videoen. Herunder kommunens borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S).

- Nu er det påske. En tid, vi plejer at bruge på at mødes med venner og familie, men det kan ikke lade sig gøre i år - i hvert fald ikke i samme omfang, som vi plejer, siger han i videoen.

- Præcis som for 80 år siden er vi besat. Det, at være besat, gør noget ved vores dagligdag, vi lever efter restriktioner. Den måde, vi bedst slår fjenden på, er ved at holde afstand, og det gør I rigtig godt alle sammen.

Derudover kommer der også en hilsen fra lokale erhvervsdrivende, Fjord&Bælt, byrådsmedlemmer samt Kertemindes 2. viceborgmeter, Klavs Norup Lauridsen (K).

Videoen er i skrivende stund vist mere end tusind gange.

Flere måder at være sammen online

Hos VistKerteminde har påskeskålen også kun bekræftet dem i, at de lokale stadig vægter fælleskabet, selvom det i dette tilfælde ikke er fysisk.

- Initiativet er blevet så varmt modtaget, som det overhovedet kan. Vi har virkelig brug for at lave noget i fællesskab, og dem, vi har været i dialog med, har været så friske. Folk var ikke længe om at sige, at de gerne ville bidrage til det, siger turistchefen.

Det er heller ikke det eneste digitale initiativ, der har kunnet samle fynboerne. Flere kunstnere har også været kreative.

Blandt andre har musikeren Søren Huss inviteret til koncert - hjemmefra. Her sendte TV 2/Fyn live fra fortovet på Slotsgade i Nyborg, hvor Søren Huss bor.