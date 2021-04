Jan Johansen forlader Folketinget: - Det er livets gang

Alligevel kan den garvede politiker heller ikke afvise, at han kan levere meldingen til partifællerne uden bævende stemme.

- Det har betydet meget, og jeg synes, jeg har været med til at flytte mange ting. Med et smil på læben kan jeg sige, at jeg roligt kan forlade styrehuset, for jeg stoler på, at den kaptajn, vi har, kan styre skibet i en lige linje, siger Jan Johansen med hentydning til statsminister Mette Frederiksen (S).

Kæmpede for arbejdernes forhold som teenager

Selvom der skulle gå nogle år, før fynboen for alvor begyndte sin politiske karriere, har det ligget i hans dna helt fra begyndelsen.

Der var ikke gået mere end en måned til søs, før Jan Johansen skrev til den daværende formand for Sømændenes Forbund, Preben Møller Hansen. Arbejdsforholdene var for dårlige, mente den unge sømand.



- Jeg har tænkt politik hele vejen, siger Jan Johansen.