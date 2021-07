Larmer og sejler for hurtigt: Fyns Politi med indsats mod utryghed

Ifølge vagtchefen er der den seneste tid kommet flere anmeldelser fra borgere, der har opholdt sig på stranden eller området omkring lystbådehavnen, som synes det har været lidt utrygt.

- Personerne har været lidt højtråbende, mens nogen har sejlet på jetski og små motorbåde, hvor det måske er gået lidt for stærkt, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Derfor har han altså valgt at hjælpe at bruge nogle mandskabstimer i det nordøstfynske for at se, om det kan hjælpe lidt på stemningen.

- Så prøver vi at se, om ikke vi kan gøre noget godt for borgerne i Kerteminde, siger Hans Jørgen Larsen.

Han fortæller, at indsatsten foreløbig kun har varet i en halv time og at der er udskrevet en enkelt bøde.