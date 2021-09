Ny vindmøllefabrik på Lindø: - Vi kan skabe over 1.000 nye job

- Hvis du ser på, hvad en grøn arbejdsplads genererer, så er det en faktor tre til fire. Det vil sige, at vi kommer til at generere mellem 1.000 og 1.200 arbejdspladser i Danmark, siger Anders Søe-Jensen, der er administrerende direktør i Bladt Industries.



Monopæle er et stort jernrør, man kan slå ned i havbunden og sætter en vindmølle ovenpå. Ørsted har lagt en ordre på 41 monopælsfundamenter til de enorme tyske havvindparker.

De største har en diameter på 15 meter, som er på størrelse med rundetårn. Bladt Industries bliver blandt de første i verden, der kan producere stålkonstruktioner i den størrelse.

Et pladevalseri skal etableres i Hal Øst med fræsemaskiner og valser i en størrelsesorden, vi endnu ikke har set i Danmark. Her skal enorme stålplader bearbejdes til runde fundamenter, som svejses sammen.

Attraktive grønne jobs

Bladt søger derfor mellem 330 og 350 smede, svejsere og maskinførere til produktionen foruden mellem 30 og 50 medarbejdere til administrationen.

Trods manglen på arbejdskraft i en række brancher forventer direktøren ikke, at det bliver et problem.



- Vi er en grøn virksomhed, og vi producerer kun til den grønne omstilling. Det vil i sig selv være attraktivt for mange mennesker, mener Anders Søe-Jensen.

Hos Dansk Metal i Odense kimer telefonerne dagligt med virksomheder, der mangler arbejdskraft. Her har de hverken 330 eller 350 ledige faglærte.

Det kræver både, at virksomheden, Syddansk Erhvervsskole, jobcentrene og AMU Fyn arbejder sammen med fagforeningen og investerer penge i at omskole og finde de rigtige medarbejdere, hvis de skal nå i mål med at rekruttere de mange nye medarbejdere.

- Folk skal efteruddannes i noget, de ikke har kendt i forvejen, for de kommer jo med nogle kæmpevalser, vi ikke har prøvet før i den størrelsesorden. Det bliver en opgave, siger Metal-formand Lars Hansen.