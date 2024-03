Saunaklub forbyder nøgenhed efter ballade

Henvendelser af forskellig karakter

Spørgsmålet om retten til at være nøgen har ført til stor ståhej i Waterdrops.



I den interne mail skriver bestyrelsen til medlemmerne, at man siden generalforsamlingen tidligere på måneden har modtaget henvendelser ”af forskellig karakter og på forskellige platforme, som har været præget af uacceptabel kommunikation og adfærd.”

- Arbejdet i udvalgene og i bestyrelsen er baseret på frivillighed og for at mange medlemmer bibeholder lysten til frivilligheden, forventer vi i bestyrelsen, at medlemmerne i udvalgene og bestyrelsen behandles ordentligt, også når der træffes beslutninger, som du ikke er enig i, står der i mailen.

Foreningens bestyrelsesformand Michael Andersen, ønsker ikke at stille op til interview hos TV 2 Fyn om sagen. Han betragter den som afsluttet efter afstemningen.

Følt sig presset til at smide tøj

Det er ikke første gang, at spørgsmålet om nøgenhed starter en debat.

Tidligere på året var det vinterbadeklubben Almid-Wellet i Silkeborg, der af kommunen fik ordre på at ændre reglerne, således man gerne må gå i foreningens sauna, selvom man ikke er nøgen. På en ekstraordinær generalforsamling 10. marts vedtog et flertal i Almind-Wellet derfor, at det var okay at gå i sauna med tøj.

Inden da var det kun tilladt at dække sig til med et håndklæde. Til TV 2 Østjylland fortalte det tidligere medlem af vinterbadeklubben, Heidi Møller, at hun havde følt sig presset til at smide tøjet, selvom hun ville have brugt enten en badekåbe eller en badeponcho.

- Jeg kan sagtens se på dem, der er nøgne; det må de selv om. Men jeg føler ikke, at der er plads til os andre oppe i saunaforeningen, sagde Heidi Møller til TV 2 Østjylland.