Borgmester vil have udviste børnefamilier til Langeland

Når mennesker på tålt ophold og afviste asylansøgere ikke længere skal opholde sig på det omdiskuterede Udrejsecenter Sjælsmark, skal de måske flytte til Langeland.

Det håber Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), der vil drøfte mulighederne for placering af et udrejsecenter på Langeland med kommunalbestyrelsen.

- Det primære for mig er, at vi kan gøre noget for de her familier. Jeg ved fra tidligere, at langelænderne engagerer sig i familierne, der flytter hertil, siger han og fortsætter:

- Det sekundære er, at der vil være nogle arbejdspladser i at få et center eller få dem placeret i nogle hjem heromkring.

Lukningen af Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm blev besluttet af regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i stedet vil etablere et nyt center for udviste børnefamilier. Det skal ske i løbet af 2020.

Skandalesager spøger

Fra 2011 til henholdsvis 2016 og 2017 stod Langeland Kommune for driften af Børnecenter Tullebølle og Asylcenter Holmegård, der blev lukket på grund af flere sager om seksuelle overgreb på asylansøgere og ledelsesmæssige problemer.

Vi har brugt to år nu på at komme af med det skidte ry, vi har fået. Folk har ligesom glemt det, og så gudhjælpemig starter han (borgmesteren red.) det hele forfra Kim Welcher (DF)

Men ifølge borgmester Tonni Hansen er der ingen grund til at frygte, at historien gentager sig. Denne gang ville det ikke være kommunen, der skulle drive centeret, men en operatør, som staten udpeger.

- Hvis man fra ministeriet eller andre operatørers side ønsker det, så går vi selvfølgelig gerne i dialog. Og ja, vi har kapacitet til at kunne løfte den her opgave for de her børn, siger han.

Han mener, at roen og lokalsamfundene på Langeland vil skabe en tryg tilværelse for særligt børnene på et muligt udresecenter.

- De skal have undervisning, og de skal kunne dyrke deres fritidsinteresser. Det er der, jeg mener, vi som lokalsamfund kan hjælpe, siger Tonni Hansen.

Men ikke alle deler den opfattelse, og idéen om et udrejsecenter på Langeland er ikke en, kommunalbestyrelsesmedlem Kim Welcher (DF) bryder sig om.

- Vi har brugt to år nu på at komme af med det skidte ry, vi har fået. Folk har ligesom glemt det, og så gudhjælpemig starter han (borgmesteren red.) det hele forfra, siger Kim Welcher.

- Det vil give store udfordringer. Vi snakker om mennesker, der er dybt frustrerede. De er flygtet hertil og har været her i en årrække og har fået afslag på asyl, fortsætter han.

Uenighed om økonomien

Tonni Hansen håber, at et udrejsecenter vil kunne skabe arbejdspladser og øget omsætning på Langeland.

- Man ser typisk, når man flytter sådan nogle jobs, at der er en hel række medarbejdere, der ikke flytter med. Derfor ansætter man lokalt. Det vil selvfølgelig også ske her, siger han.

Men det kalder Kim Welcher for "noget frygteligt sludder".

- Hvis vi skal tjene penge på det her, så skal folk bosætte sig på Langeland, og det gør de ikke ved noget, der er så usikkert som et udrejsecenter, siger han.

Det er regeringen, der skal beslutte, hvor et nyt udrejsecenter skal placeres.

TV 2/Fyn har forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S), men han har ikke ønsket at stille op, da beslutningen om, hvor udrejsecentret skal placeres, endnu ikke er truffet.

